Премьер Бангладеш заявила, что в ее стране уже свыше 800 тыс. беженцев из Мьянмы

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ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Более 800 тыс. представителей народности рохинджа из Мьянмы находятся в Бангладеш. Об этом заявила в четверг на общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина Вазед.
"Мы в настоящее время дали прибежище более 800 тыс. вынужденно перемещенным представителям рохинджа из Мьянмы", - сообщила она. По словам Вазед, в мьянманском штате Ракхайн "нарушают их [рохинджа] права".
"Мы с ужасом наблюдаем за тем, что власти Мьянмы закладывают мины в районе их участка границы, чтобы не дать рохинджа вернуться в Мьянму", - указала Вазед. По ее словам, рохинджа "бегут из-за этнических чисток в собственной стране, где они жили на протяжении столетий".
"Эти люди должны иметь возможность безопасно и с достоинством вернуться на родину", - подчеркнула премьер- министр Бангладеш. Она призвала ООН и все мировое сообщество "принять меры для урегулирования этого кризиса".
Вазед, в частности, указала, что власти Мьянмы "без предварительных условий незамедлительно и навсегда должны прекратить насилие и этнические чистки в Ракхайне". Она также предложила направить миссию ООН в Мьянму для выяснения обстоятельств произошедшего и создать в этой стране "зоны безопасности" для рохинджа.