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Глава МИД Казахстана: предложение РФ и Китая по КНДР заслуживает рассмотрения

Международная панорама
22 сентября, 4:23 UTC+3 ООН ООН 22, сентября. /ТАСС

По словам Кайрата Абдрахманова, сложность ситуации вокруг КНДР состоит в том, что СБ ООН "осознает недопустимость ее военного решения, но в то же время непросто запустить переговорный процесс"

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ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Совместная инициатива России и Китая по снижению напряженности на Корейском полуострове заслуживает рассмотрения. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов на заседании Совета Безопасности ООН по вопросу нераспространения оружия массового уничтожения.

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По его словам, сложность ситуации вокруг КНДР состоит в том, что Совбез "осознает недопустимость ее военного решения, но в то же время непросто запустить переговорный процесс". Он высказался за продолжение санкционного давления на Пхеньян, отметив, что оно должно продолжаться, пока руководство страны "не прислушается к призыву мирового большинства".

"Поэтому мы предлагаем, чтобы вовлеченные стороны снизили напряженность и взвесили последствия всех возможных решений. Мы считаем, что совместные предложения России и Китая заслуживают рассмотрения" - сказал Абдрахманов. Глава МИД также призвал недооценивать потенциальную роль генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в качестве посредника в урегулировании ситуации вокруг КНДР.

Россия и Китай 4 июля выдвинули совместную инициативу о двойном замораживании (ракетных и ядерных испытаний КНДР и военных учений США и Южной Кореи). Совместный план Москвы и Пекина предполагает продвижение к политическому процессу через эту инициативу.

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Гутерриш, Антониу
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