Госдепартамент полагает, что от авиаударов Сирии и РФ в Идлибе и Хаме погибли гражданские

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ВАШИНГТОН, 22 сентября. /ТАСС/. Госдепартамент США выступил с утверждениями, что в результате авиаударов ВКС РФ и сирийских ВВС в провинциях Идлиб и Хама погибли три медработника и нанесен урон гражданским объектам. Такую информацию распространила в четверг руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт, ссылаясь на сообщения неназванных источников.
"США обеспокоены сообщениями об авиаударах в провинции Идлиб и на севере провинции Хама 19 и 20 сентября, в результате которых погибли по меньшей мере трое медицинских работников и был нанесен урон нескольким медицинским объектам, центрам гражданской обороны и спасательному оборудованию", - утверждается в документе.
С точки зрения Госдепартамента, "эти атаки напоминают уже знакомый сценарий, при котором медицинские объекты и их персонал, а также мирные жители, которым они служат, становятся жертвами авиаударов сирийского режима и его российских союзников". Само заявление озаглавлено, как "Жертвы среди мирного населения от российских и сирийских авиаударов в провинциях Идлиб и Хама".
В ведомстве пока не прояснили, на основе каких сообщений или источников были сделаны выводы, изложенные в заявлении.