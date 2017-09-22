Белоруссия предложила провести в Минске переговоры Китая, США, России и ЕС

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Белоруссия предложила провести в Минске переговоры Китая, США, России и других крупных стран о стратегическом видении новых конструктивных отношений. Об этом заявил в четверг глава МИД Белоруссии Владимир Макей на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Министр иностранных дел подчеркнул, что "все проблемы, накопившиеся с начала 1990-х, стали следствием" того, что "не была поставлена последняя точка в последнем эпохальном конфликте - холодной войне". "Она не завершилась подписанием мирного договора, как это было при окончании всех предыдущих эпохальных войн. Как следствие, мы остались без общепризнанных рамок поведения", - констатировал он.

"Но никогда не поздно сделать то, что правильно", - подчеркнул Макей.

Он напомнил, что в прошлом году президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с инициативой о проведении нового переговорного процесса по аналогии с Хельсинским процессом 1970-х, "разумеется с пониманием тех вызовов и угроз, которые актуальны сегодня". "Необходимо, чтобы ключевые игроки, прежде всего Китай, Россия, США и государства Европейского союза начали диалог о стратегическом видении новых конструктивных отношений", - заявил министр. Республика Белоруссия "со своей стороны готова предоставить площадку для процесса", который "поможет соединить старое с еще не родившимся" и "обратить вспять растущую дефрагментацию в мире", добавил Макей.

"Мы готовы выполнить эту задачу так же ответственно, как это делает Беларусь на протяжении последних лет в рамках усилий по урегулированию на Украине", - добавил глава МИД.