Трамп обсудил с Порошенко урегулирование ситуации на востоке Украины и реформы

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ВАШИНГТОН, 22 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп обсудил с президентом Украины Петром Порошенко урегулирование ситуации на востоке Украины, а также проводимые Киевом реформы. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Белого дома, распространенном по итогам встречи лидеров.
"Президент Трамп приветствовал реформы Украины, которые способствуют экономическому росту и оборонным возможностям, а также предложил президенту Порошенко продолжать работать над искоренением коррупции и улучшением бизнес-климата в стране", - отмечается в заявлении.
"Президент Трамп вновь подчеркнул поддержку американской стороной суверенитета и территориальной целостности Украины. Трамп и Порошенко обсудили пути достижения мира на востоке Украины", - заключила пресс-служба Белого дома.
Встреча лидеров США и Украины состоялась в четверг на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН.