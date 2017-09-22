Трамп обсудил с Порошенко урегулирование ситуации на востоке Украины и реформы

ВАШИНГТОН, 22 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп обсудил с президентом Украины Петром Порошенко урегулирование ситуации на востоке Украины, а также проводимые Киевом реформы. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Белого дома, распространенном по итогам встречи лидеров.

"Президент Трамп приветствовал реформы Украины, которые способствуют экономическому росту и оборонным возможностям, а также предложил президенту Порошенко продолжать работать над искоренением коррупции и улучшением бизнес-климата в стране", - отмечается в заявлении.

"Президент Трамп вновь подчеркнул поддержку американской стороной суверенитета и территориальной целостности Украины. Трамп и Порошенко обсудили пути достижения мира на востоке Украины", - заключила пресс-служба Белого дома.

Встреча лидеров США и Украины состоялась в четверг на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН.