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Трамп обсудил с Порошенко урегулирование ситуации на востоке Украины и реформы

Международная панорама
22 сентября, 5:10 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 22, сентября. /ТАСС

Отмечается, что глава Белого дома предложил президенту Украины продолжать работать над искоренением коррупции и улучшением бизнес-климата в стране

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ВАШИНГТОН, 22 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп обсудил с президентом Украины Петром Порошенко урегулирование ситуации на востоке Украины, а также проводимые Киевом реформы. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Белого дома, распространенном по итогам встречи лидеров.

"Президент Трамп приветствовал реформы Украины, которые способствуют экономическому росту и оборонным возможностям, а также предложил президенту Порошенко продолжать работать над искоренением коррупции и улучшением бизнес-климата в стране", - отмечается в заявлении.

"Президент Трамп вновь подчеркнул поддержку американской стороной суверенитета и территориальной целостности Украины. Трамп и Порошенко обсудили пути достижения мира на востоке Украины", - заключила пресс-служба Белого дома.

Встреча лидеров США и Украины состоялась в четверг на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН.

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Кризис на Украине Генассамблея ООН - 2017
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