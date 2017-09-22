Три европейские авиакомпании изменят маршруты полетов над Японией из-за ракет КНДР

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ТОКИО, 22 сентября. /ТАСС/. Европейский авиакомпании Lufthansa, Swiss International Air Lines и SAS приняли решение изменить маршруты полетов своих самолетов в районе Японии в связи с недавними ракетными запусками в КНДР. Об этом сообщил в пятницу телеканал NHK.
Отмечается, что с октября рейсы этих перевозчиков из стран Европы в Токио и обратно больше не будут осуществляться над Японским морем. Вместо этого маршрут будет проходить над северным японским островом Хоккайдо и вдоль северо-восточного побережья страны. По заверению компаний, это не сильно повлияет на время в пути.
В то же время главные японские перевозчики All Nippon Airways и Japan Airlines, по данным NHK, пока не намерены вводить аналогичные меры.
Между тем, как отмечают эксперты, вероятность столкновения самолета с баллистической ракетой практически равна нулю, поскольку они летают на разных высотах.