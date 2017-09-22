Токио полагает, что КНДР может запустить ракету с ядерной боеголовкой над Японией

ТОКИО, 22 сентября. /ТАСС/. Япония не исключает, что если КНДР решит провести следующее ядерное испытание в Тихом океане, то бомба будет доставлена в этот район при помощи баллистической ракеты. Как заявил в пятницу на пресс-конференции в Токио японский министр обороны Ицунори Онодэра, в этом случае она может пролететь над Японией.

"Если речь идет о транспортировке водородной бомбы посредством баллистической ракеты, то мы не можем исключить, что она пролетит над территорией Японии", - сказал он.

Ранее в пятницу глава МИД КНДР Ли Ён Хо заявил, что Пхеньян может рассмотреть возможность нового испытания водородной бомбы в ответ на агрессивную политику США. При этом, по его словам, речь идет о возможности провести мощный взрыв водородной бомбы в Тихом океане.

В настоящее время ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной из-за активного развития Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, 29 августа и 15 сентября осуществила еще два пуска ракет, которые пролетали над территорией Японии, а 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда для боеголовки межконтинентальной баллистической ракеты.