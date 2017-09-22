Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.09:
$ 58.22
€ 69.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Fox: в Нью-Йорке задержаны пять человек после инцидента во время речи Эрдогана

Международная панорама
22 сентября, 7:12 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 22, сентября. /ТАСС

Задержанные пожаловались на грубое обращение со стороны охраны президента Турции, сообщил телеканал

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /ТАСС/. Полиция Нью-Йорка задержала в четверг пять человек после инцидента на мероприятии с участием президента Турции Тайипа Эрдогана в одной из гостиниц на площади Таймс-сквер. Задержанные пожаловались на грубое обращение со стороны охраны главы государства, сообщил телеканал Fox News.

Согласно его данным, инцидент произошел на мероприятии неправительственного Турецко-американского национального комитета в отеле Marriott Marquis, куда Эрдоган прибыл с сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Во время выступления президента Турции один человек поднялся с места и крикнул "Террорист!", а потом второй развернул флаг Рабочей партии Курдистана. Охрана схватила обоих мужчин и вывела из зала. Остальные участники мероприятия громко выражали возмущение акцией протеста, некоторые активно помогали охранникам.

Fox News удалось поговорить с одним из задержанных, который представился американцем Робертом Ренасом Амосом и утверждал, что добровольно сражался в рядах курдских ополченцев против террористической группировки "Исламское государства" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии. Как заявил Амос, он и четыре его сторонника устроили акцию в отеле на Таймс-сквер в знак протеста против гибели гражданина США Майкла Израиля, также бившегося на стороне курдов в прошлом году в Сирии.

В Управлении полиции Нью-Йорка телеканалу подтвердили факт кратковременного задержания пятерых человек в Marriott Marquis. Однако органы правопорядка не имеют информации о грубом обращении охраны Эрдогана или частной охраны с Амосом и его сподвижниками.

16 мая возле резиденции посла Турции в США, в которой на тот момент находился Эрдоган, произошли столкновения сторонников и противников нынешних властей в Анкаре. Пострадали девять человек, в частности, двое получили серьезные травмы. Сотрудники диппредставительства утверждали, что драку спровоцировали члены запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

29 августа американский суд предъявил обвинения 15 охранникам турецкого президента, а также двум гражданам Канады и двум - США. Им инкриминируется сговор "с целью совершения преступления, связанного с насилием над личностью". Палата представителей Конгресса США 6 июня приняла резолюцию, осуждающую действия охраны Эрдогана.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Эрдоган, Реджеп Тайип
Страны
США Сирия Турция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
Фото
Бойцы Национальной гвардии Украины у здания Ильичевского городского суда во время столкновения с активистами, недовольными вынесением оправдательного приговора активистам "антимайдана" по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
11
Суд поставил точку в деле о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп обсудил с Порошенко урегулирование ситуации на востоке Украины и реформы
2
Турецкое информагентство рассказало о возможностях системы С-400 на примере самолетов США
3
Facebook передаст Конгрессу данные о попытках через соцсеть повлиять на выборы в США
4
Facebook создает новые способы выявления попыток РФ через соцсеть повлиять на выборы в США
5
"Локомотив" сложил полномочия: определились все участники 1/8 финала Кубка России
6
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
7
Гроза авторитетов: главные сенсации Кубка России по футболу
Темы дня
Новости партнеров
Реклама