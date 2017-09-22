Fox: в Нью-Йорке задержаны пять человек после инцидента во время речи Эрдогана

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /ТАСС/. Полиция Нью-Йорка задержала в четверг пять человек после инцидента на мероприятии с участием президента Турции Тайипа Эрдогана в одной из гостиниц на площади Таймс-сквер. Задержанные пожаловались на грубое обращение со стороны охраны главы государства, сообщил телеканал Fox News.

Согласно его данным, инцидент произошел на мероприятии неправительственного Турецко-американского национального комитета в отеле Marriott Marquis, куда Эрдоган прибыл с сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Во время выступления президента Турции один человек поднялся с места и крикнул "Террорист!", а потом второй развернул флаг Рабочей партии Курдистана. Охрана схватила обоих мужчин и вывела из зала. Остальные участники мероприятия громко выражали возмущение акцией протеста, некоторые активно помогали охранникам.

Fox News удалось поговорить с одним из задержанных, который представился американцем Робертом Ренасом Амосом и утверждал, что добровольно сражался в рядах курдских ополченцев против террористической группировки "Исламское государства" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии. Как заявил Амос, он и четыре его сторонника устроили акцию в отеле на Таймс-сквер в знак протеста против гибели гражданина США Майкла Израиля, также бившегося на стороне курдов в прошлом году в Сирии.

В Управлении полиции Нью-Йорка телеканалу подтвердили факт кратковременного задержания пятерых человек в Marriott Marquis. Однако органы правопорядка не имеют информации о грубом обращении охраны Эрдогана или частной охраны с Амосом и его сподвижниками.

16 мая возле резиденции посла Турции в США, в которой на тот момент находился Эрдоган, произошли столкновения сторонников и противников нынешних властей в Анкаре. Пострадали девять человек, в частности, двое получили серьезные травмы. Сотрудники диппредставительства утверждали, что драку спровоцировали члены запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

29 августа американский суд предъявил обвинения 15 охранникам турецкого президента, а также двум гражданам Канады и двум - США. Им инкриминируется сговор "с целью совершения преступления, связанного с насилием над личностью". Палата представителей Конгресса США 6 июня приняла резолюцию, осуждающую действия охраны Эрдогана.