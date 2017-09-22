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Оппозиция Южной Кореи раскритиковала речь президента страны на сессии ГА ООН

Международная панорама
22 сентября, 7:36 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 22, сентября. /ТАСС

Недовольство оппозиции вызвали слова Мун Чжэ Ина о необходимости сочетания санкций и диалога, чтобы заставить Пхеньян отказаться от ядерной программы

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СЕУЛ, 22 сентября. /ТАСС/. Главная оппозиционная партия Республики Корея раскритиковала позицию президента страны Мун Чжэ Ина в отношении КНДР, потребовав ее ужесточения. Такое заявление сделал парламентский организатор консервативной Корейской партии свободы Чун У Тэк, прокомментировав выступление южнокорейского лидера на сессии Генассамблеи ООН. Недовольство оппозиции вызвали слова Муна о необходимости сочетания санкций и диалога, чтобы заставить Пхеньян отказаться от ядерной программы.

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"Президент явно идет путем, отличным от всего мирового сообщества, которое говорит о необходимости ужесточения санкций и давления, а также рассмотрения военных вариантов (решения проблемы КНДР - прим. ТАСС)", - подчеркнул Чун У Тэк на встрече с представителями руководства других парламентских фракций. "Мы все разочарованы разговорами Мун Чжэ Ина о мире и диалоге с Севером", - резюмировал он.

Представители другой консервативной партии "Парын" также подвергли критике речь лидера страны, назвав ее "запутанной". "Из выступления Муна сложно понять, будет он наращивать санкции и давление или же попытается решить проблему путем диалога", - отметил глава партийного комитета по политике Ким Се Ён. По его словам, "будет сложно сломить решимость Севера вооружиться ядерным оружием исключительно путем политических переговоров, которые исключают военный элемент".

В то же время правящая Демократическая партия "Тобуро" высоко оценила речь Мун Чжэ Ина в ООН. По словам ее парламентского организатора У Вон Сика, президент своим выступлением "создал возможность движения в сторону мира", исключив вероятность новой войны на Корейском полуострове. Политик отметил, что международное сообщество, включая США, разделяет такую позицию.

В четверг, выступая с трибуны сессии Генассамблеи ООН, Мун Чжэ Ин заявил, что КНДР должна сама отказаться от ядерного оружия и начать мирный диалог, который приведет ее на путь развития и процветания. Он призвал ООН сыграть более активную роль в урегулировании нынешней конфликтной ситуации в регионе и заявил, что Сеул не стремится к развалу или поглощению КНДР. Президент подчеркнул, что Республика Корея и международное сообщество "будут готовы помочь Северу сразу же, как только он примет решение выбрать правильную сторону".

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Темы
Генассамблея ООН - 2017
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Мун Чжэ Ин
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