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Вице-премьер Южной Кореи: ситуация вокруг КНДР не влияет на стабильность экономики страны

Международная панорама
22 сентября, 9:00 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 22, сентября. /ТАСС

Ким Дон Ён заявил, что суверенный рейтинг Республики Корея остается на уровне "АА" с долгосрочным прогнозом "стабильный"

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СЕУЛ, 22 сентября. /ТАСС/. Риски, связанные с КНДР, не повлияют на стабильность южнокорейской экономики. Об этом сообщил в пятницу вице-премьер, министр финансов Республики Корея Ким Дон Ён в ходе встречи с руководством международного рейтингового агентства Standard&Poor's (S&P) в Нью-Йорке, передает агентство Yonhap.

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"Напряженность на Корейском полуострове, ядерные и ракетные испытания Пхеньяна имеют крайне ограниченное влияние на южнокорейскую экономику, являющуюся четвертой по объему среди азиатских стран, - приводит агентство слова вице-премьера. - Экономика Республики Корея имеет крепкую базу и финансовые рынки, а также стабильный реальный сектор".

В августе Standard&Poor's подтвердило суверенный рейтинг Республики Корея на уровне "АА" с долгосрочным прогнозом "стабильный", несмотря на напряженность, вызванную развитием ситуации вокруг ракетно-ядерной программы КНДР.

Лидер КНДР Ким Чен Ын в обнародованном в пятницу телеобращении сравнил слова президента США Дональда Трампа о возможности полного уничтожения КНДР с объявлением Пхеньяну войны. Во вторник Трамп, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, заявил, что Соединенным Штатам в случае угрозы для самих себя или для своих союзников придется "полностью уничтожить" КНДР.

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Персоны
Ким Чен Ын Трамп, Дональд
Страны
США КНДР Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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