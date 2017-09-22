Вице-премьер Южной Кореи: ситуация вокруг КНДР не влияет на стабильность экономики страны

СЕУЛ, 22 сентября. /ТАСС/. Риски, связанные с КНДР, не повлияют на стабильность южнокорейской экономики. Об этом сообщил в пятницу вице-премьер, министр финансов Республики Корея Ким Дон Ён в ходе встречи с руководством международного рейтингового агентства Standard&Poor's (S&P) в Нью-Йорке, передает агентство Yonhap.

"Напряженность на Корейском полуострове, ядерные и ракетные испытания Пхеньяна имеют крайне ограниченное влияние на южнокорейскую экономику, являющуюся четвертой по объему среди азиатских стран, - приводит агентство слова вице-премьера. - Экономика Республики Корея имеет крепкую базу и финансовые рынки, а также стабильный реальный сектор".

В августе Standard&Poor's подтвердило суверенный рейтинг Республики Корея на уровне "АА" с долгосрочным прогнозом "стабильный", несмотря на напряженность, вызванную развитием ситуации вокруг ракетно-ядерной программы КНДР.

Лидер КНДР Ким Чен Ын в обнародованном в пятницу телеобращении сравнил слова президента США Дональда Трампа о возможности полного уничтожения КНДР с объявлением Пхеньяну войны. Во вторник Трамп, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, заявил, что Соединенным Штатам в случае угрозы для самих себя или для своих союзников придется "полностью уничтожить" КНДР.