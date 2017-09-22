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Главы Госдепа и МИД Южной Кореи обсудили заявление Ким Чен Ына об ответе на угрозы США

Международная панорама
22 сентября, 9:17 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 22, сентября. /ТАСС

Ранее северокорейский лидер заявил, что Пхеньян рассматривает использование "беспрецедентно жестких" мер в ответ "самое свирепое объявление войны в истории"

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СЕУЛ, 22 сентября. /ТАСС/. США и Республика Корея внимательно изучат заявление лидера КНДР Ким Чен Ына, в котором он пообещал предпринять шаги в ответ на слова американского президента Дональда Трампа о возможности полного уничтожения Северной Кореи. Как сообщает в пятницу южнокорейский МИД, речь об этом шла в ходе краткой встречи в Нью-Йорке глав внешнеполитических ведомств США и Республики Корея Рекса Тиллерсона и Кан Гён Хва.

"Стороны обменялись первыми впечатлениями и мнениями о заявлении Ким Чен Ына <...> и договорились изучить его более подробно", - отмечается в пресс-релизе.

Лидер КНДР Ким Чен Ын в обнародованном в пятницу телеобращении сравнил слова президента США о возможности полного уничтожения Северной Кореи с объявлением Пхеньяну войны.

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Во вторник Трамп, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, заявил, что Соединенным Штатам в случае угрозы для самих себя или для своих союзников придется "полностью уничтожить" КНДР. По словам главы Северной Кореи, Пхеньян рассматривает использование "беспрецедентно жестких" мер в ответ на это "самое свирепое объявление войны в истории".

Ким Чен Ын отметил, что подобная риторика лишь подтверждает правильность выбранного КНДР курса на развитие ракетно-ядерной программы. "Слова Трампа не напугали, но убедили меня в том, что выбранный мной путь единственно правильный", - сказал Ким Чен Ын, пообещав, что американский президент "дорого заплатит" за свои выпады.

"Сейчас я много размышляю над тем, какого ответа он ждал, выступив с такими эксцентричными заявлениями. На что бы он ни рассчитывал, наш ответ превзойдет его ожидания. Я обязательно приручу этого психически нездорового старика огнем", - цитирует слова Ким Чен Ына южнокорейское агентство Yonhap.

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Ким Чен Ын Трамп, Дональд Тиллерсон, Рекс
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