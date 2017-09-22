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Президент Ирана заявил о намерении наращивать ракетный потенциал

Международная панорама
22 сентября, 9:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

Хасан Роухани подчеркнул, что ему не нужно "спрашивать чьего-либо разрешения, чтобы защищать родину"

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Тегеран намерен укреплять ракетный потенциал, в том числе в области баллистических ракет. Об этом заявил в пятницу президент Ирана Хасан Роухани.

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"Мы намерены расширить наши военные возможности. Мы укрепим ракетный потенциал. И нам не нужно спрашивать чьего-либо разрешения, чтобы защищать нашу родину", - процитировал его телеканал PressTV.

Роухани подчеркнул, что его страна играет ключевую роль в сохранении стабильности в регионе, а также отметил приверженность Тегерана выполнению своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской атомной программе.

Иран и "шестерка" мировых держав (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) 14 июля 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома, приняв СВПД. 16 января 2016 года было объявлено о начале его реализации. Этот план предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.

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