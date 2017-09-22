Гражданская гвардия Испании задержала подозреваемого в причастности к терактам в Каталонии

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Гражданская гвардия Испании задержала в муниципалитете Винарос на востоке страны подозреваемого в связях с террористической ячейкой, организовавшей теракт в Барселоне, в результате которого погибли 15 человек. Об этом сообщило в пятницу МВД королевства.

"Задержанному 24 года, он имеет марокканское происхождение и проживает в Испании. Он поддерживал тесные контакты с несколькими террористами, участвовавшими в нападениях в Барселоне и Камбрильсе, в частности с Абдельбаки ас-Сати, вдохновителем этой террористической ячейки", - говорится в сообщении, разменном на сайте ведомства.

17 августа на туристической улице Рамбла в Барселоне водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. Вслед за этим полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии четверых террористов и ранила еще одного, впоследствии он скончался. Террористы пытались осуществить теракт, аналогичный тому, который был совершен в Барселоне. По последним данным, жертвами теракта стали 16 человек. Ответственность взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).