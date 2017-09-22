Глава МИД Австрии хочет организовать саммит Путина и Трампа в Вене

Россиянка Павлюченкова сыграет с немкой Кербер в полуфинале турнира WTA в ТокиоСпорт 22 сентября, 11:38
Фонд "Жизнь как чудо" начал собор рассказов о случившихся с людьми чудесахСоциальная ответственность 22 сентября, 11:33
Владивостокский МТП обработал первое судно линии Intra Asia 1Транспорт 22 сентября, 11:27
Строительство первых домов по программе реновации начнется до конца годаОбщество 22 сентября, 11:20
Turkish Airlines намерена заказать у Boeing 40 самолетов Dreamliner на $10,8 млрдТранспорт 22 сентября, 11:17
Презентация доклада о зарубежных инструментах влияния на выборы в РФ. ВидеотрансляцияПолитика 22 сентября, 11:14
Жириновский призвал депутатов делать прививки, а заболевших предложил штрафоватьОбщество 22 сентября, 11:12
ВЦИОМ: доверие россиян к врачам и оценка их положения в обществе снижаетсяОбщество 22 сентября, 11:09
Московские мусорные баки оборудуют GPS-трекерамиСоциальная ответственность 22 сентября, 10:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЕНА, 22 сентября. /ТАСС/. Нейтральная Австрия может стать местом проведения переговоров между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным о вызовах в современной международной политике. Об этом заявил в пятницу австрийский министр иностранных дел и действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц в преддверии выборов в Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) 15 октября.
"Я хотел бы предложить Трампу с президентом России Путиным обсудить на саммите в нейтральной Австрии важнейшие вызовы международной политики", - отметил Курц в ответ на вопрос Австрийского агентства печати, какую тему он хочет поднять в своем первом телефонном разговоре с американским лидером, если по итогам выборов в парламент станет канцлером Австрии.
Досрочные выборы в Национальный совет Австрии пройдут 15 октября с участием 16 партий и политических движений. Наиболее напряженная борьба за кресло главы кабинета министров и большинство в парламенте развернется между действующим канцлером, председателем Социал-демократической партии Австрии (СДПА) Кристианом Керном и главой МИД, председателем консервативной Австрийской народной партии (АНП) Себастьяном Курцем. Третьим претендентом в гонке за лидерство выступает глава Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиан Штрахе.
Согласно последним опросам общественного мнения, большинство австрийцев готовы голосовать за консервативную АНП и ее лидера Курца. Так, 33% респондентов выступают за АНП, 23% - за АПС, 22% - за СДПА.
Рейтинг популярности 31-летнего Себастьяна Курца в глазах австрийского избирателя растет невероятными темпами, главным образом за счет его призывов полностью прекратить потоки нелегальных мигрантов в Европу и закрыть австрийские границы в случае эскалации миграционного кризиса.
Он также был инициатором введения запрета на ношение паранджи на улице, который начнет действовать в Австрии с октября, и внедрения для всех беженцев программы обязательного изучения немецкого языка и австрийской культуры.