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Правительство и лидеры партий Австрии выступили против антироссийских санкций

Международная панорама
22 сентября, 10:56 UTC+3 ВЕНА ВЕНА 22, сентября. /ТАСС

Канцлер Австрии Кристиан Керн отметил, что "пошаговая отмена" таких ограничений будет верным решением

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ВЕНА, 22 сентября. /ТАСС/. Санкции в отношении России нужно постепенно отменять взамен на реализацию минских соглашений. Об этом заявил в пятницу австрийский канцлер и председатель Социал-демократической партии Австрии (СДПА) Кристиан Керн в преддверии выборов в Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) 15 октября.

"Я выступаю за пошаговую отмену [санкций против России] взамен на реализацию положений минского соглашения", - сказал Керн в ответ на вопрос Австрийского агентства печати, считает ли он санкции против России эффективными или их нужно отменить.

Этот же вопрос был задан министру иностранных дел и председателю Австрийской народной партии (АНП) Себастьяну Курцу. "Я выступаю за то, чтобы мы перешли от системы штрафов к системе стимулов. Постепенное ослабление санкций должно следовать за прогрессом в исполнении минского соглашения", - отметил Курц.

Лидер Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиан Штрахе напомнил, что он и его соратники "с самого начала выступали против экономических санкций в отношении России". "Они вредят нашей экономике и совершенно бессмысленны", - подчеркнул Штрахе.

Досрочные выборы в Национальный совет Австрии пройдут 15 октября с участием 16 партий и политических движений. Наиболее напряженная борьба за кресло главы кабинета министров и большинство в парламенте развернется между действующим канцлером, председателем СДПА Кристианом Керном и главой МИД, председателем АНП Себастьяном Курцем. Третьим претендентом в гонке за лидерство выступает глава АПС Хайнц-Кристиан Штрахе.

Согласно последним опросам общественного мнения, большинство австрийцев готовы голосовать за консервативную АНП и ее лидера Курца. Так, 33% респондентов выступают за АНП, 23% - за АПС, 22% - за СДПА. Рейтинг популярности 31-летнего Себастьяна Курца в глазах австрийского избирателя растет невероятными темпами, главным образом за счет его призывов полностью прекратить потоки нелегальных мигрантов в Европу и закрыть австрийские границы в случае эскалации миграционного кризиса. Он также был инициатором введения запрета на ношение паранджи на улице, который начнет действовать в Австрии с октября, и внедрения для всех беженцев программы обязательного изучения немецкого языка и австрийской культуры.

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Персоны
Керн, Кристиан Курц, Себастьян
Темы
Санкции в отношении России Проблема нелегальной миграции в Европе
Страны
Россия Австрия
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