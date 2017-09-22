Франция не намерена сокращать свои ядерные силы

ПАРИЖ, 22 сентября. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Стратегические ядерные силы (СЯС) остаются краеугольным камнем оборонной доктрины Франции, и страна не пойдет на их сокращение, несмотря на дороговизну их содержания и модернизации. Об этом газете Ouest-France заявила в четверг министр вооруженных сил республики Флоранс Парли.

"Линия была ясно прочерчена президентом [Франции Эмманюэлем] Макроном даже до его избрания: сам принцип ядерного сдерживания сохраняется, равно как и два его компонента - воздушный и военно-морской. Они находятся в самом центре нашей политики суверенитета и безопасности", - сказала она, комментируя ожидаемый рост расходов на содержание ядерного оружия французской армии.

По планам французского правительства, с 2020 года начнется модернизация ядерных сил страны. Речь идет о разработке нового поколения подводных ракетоносцев, создании третьего поколения баллистических ракет, размещаемых на подводных лодок М51, а также подготовке замены крылатым ракетам ASMP-A разработкой нового поколения подводных ракетоносцев и новых средств доставки, которые придут на смену ныне используемым. По текущим оценкам, это потребует увеличения бюджетных расходов на СЯС с 3,5 млрд до 6 млрд в год.

"Я констатировала необходимость обновления этих компонентов. Отсюда, разумеется, рост расходов, которые будут выделяться на это в течение ближайших лет. В законе о военной программе будут прописаны фазы, во время которых будут осуществлены те или иные усилия для обеспечения этой модернизации - как сил ядерного сдерживания, так и всей оборонной системы в целом", - отметила Парли.

Франция является участником "Ядерного клуба". Официальное решение о старте национальной ядерной программы было принято в 1958 году тогдашним председателем совета министров Феликсом Гайяром. Фактически статус ядерной державы Франция получила вслед за США, СССР и Великобританией в годы правления Шарля де Голля, когда в 1960 году в Алжире было проведено первое испытание атомной бомбы. Первый взрыв водородного заряда был осуществлен Францией в 1968 году на полигоне Муруроа во Французской Полинезии.

В настоящее время французские СЯС насчитывают около 300 стратегических боезарядов, которые размещаются на четырех атомных подводных ракетоносцах. Кроме того, на вооружении ВС республики стоит еще около 60 тактических ракет класса воздух-земля с ядерными боеголовками. Власти страны подчеркивают, что ядерные силы Франции носят сугубо оборонительный характер. В 1992 году Париж присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия, а в 1998 французской стороной был ратифицирован Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.