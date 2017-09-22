МИД КНР заявил о намерении активно участвовать в послевоенном восстановлении Сирии

ПЕКИН, 22 сентября. /ТАСС/. Китай готов вместе с международным сообществом сыграть активную роль в послевоенном восстановлении Сирии и надеется, что другие страны воспользуются улучшением обстановки в этом ближневосточном государстве. Об этом заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

"По поводу восстановления Сирии отмечу, что Китай намерен работать совместно с международным сообществом для того, чтобы сыграть активную роль в этом процессе", - сказал он. "В настоящее время ситуация в Сирии значительно улучшилась. Все соответствующие стороны достигли консенсуса о создании четырех зон деэскалации, предпринимаются усилия по борьбе с терроризмом", - напомнил дипломат.

"Китай надеется, что международное сообщество воспользуется этой удобной возможностью для того, чтобы продолжить поддерживать ООН как главный канал посредничества, и в полной мере задействует механизмы переговоров в Женеве и Астане для того, чтобы содействовать тем новым успехам, которые были достигнуты в политическом процессе и снижении уровня насилия в стране", - резюмировал официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Работа по созданию четырех зон деэскалации в Сирии ведется с начала мая, соответствующее соглашение было достигнуто в Астане представителями России, Ирана и Турции. В середине сентября страны - гаранты перемирия в Сирии объявили о том, что все зоны являются действующими. Ранее функционировали три зоны - на юго-западе Сирии, в Восточной Гуте (пригород Дамаска) и в районе города Хомс. В четвертую зону входят провинция Идлиб и части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама.