МИД КНР заявил о намерении активно участвовать в послевоенном восстановлении Сирии

Будогосский положительно оценил работу судьи Кукуяна на матче "Динамо" - "Зенит"Спорт 22 сентября, 11:39
Россиянка Павлюченкова сыграет с немкой Кербер в полуфинале турнира WTA в ТокиоСпорт 22 сентября, 11:38
Фонд "Жизнь как чудо" начал собор рассказов о случившихся с людьми чудесахСоциальная ответственность 22 сентября, 11:33
Владивостокский МТП обработал первое судно линии Intra Asia 1Транспорт 22 сентября, 11:27
Строительство первых домов по программе реновации начнется до конца годаОбщество 22 сентября, 11:20
Turkish Airlines намерена заказать у Boeing 40 самолетов Dreamliner на $10,8 млрдТранспорт 22 сентября, 11:17
Презентация доклада о зарубежных инструментах влияния на выборы в РФ. ВидеотрансляцияПолитика 22 сентября, 11:14
Жириновский призвал депутатов делать прививки, а заболевших предложил штрафоватьОбщество 22 сентября, 11:12
ВЦИОМ: доверие россиян к врачам и оценка их положения в обществе снижаетсяОбщество 22 сентября, 11:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕКИН, 22 сентября. /ТАСС/. Китай готов вместе с международным сообществом сыграть активную роль в послевоенном восстановлении Сирии и надеется, что другие страны воспользуются улучшением обстановки в этом ближневосточном государстве. Об этом заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Лу Кан.
"По поводу восстановления Сирии отмечу, что Китай намерен работать совместно с международным сообществом для того, чтобы сыграть активную роль в этом процессе", - сказал он. "В настоящее время ситуация в Сирии значительно улучшилась. Все соответствующие стороны достигли консенсуса о создании четырех зон деэскалации, предпринимаются усилия по борьбе с терроризмом", - напомнил дипломат.
"Китай надеется, что международное сообщество воспользуется этой удобной возможностью для того, чтобы продолжить поддерживать ООН как главный канал посредничества, и в полной мере задействует механизмы переговоров в Женеве и Астане для того, чтобы содействовать тем новым успехам, которые были достигнуты в политическом процессе и снижении уровня насилия в стране", - резюмировал официальный представитель внешнеполитического ведомства.
Работа по созданию четырех зон деэскалации в Сирии ведется с начала мая, соответствующее соглашение было достигнуто в Астане представителями России, Ирана и Турции. В середине сентября страны - гаранты перемирия в Сирии объявили о том, что все зоны являются действующими. Ранее функционировали три зоны - на юго-западе Сирии, в Восточной Гуте (пригород Дамаска) и в районе города Хомс. В четвертую зону входят провинция Идлиб и части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама.