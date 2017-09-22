В Литве начались учения добровольческих военизированных подразделений

Россиянка Павлюченкова сыграет с немкой Кербер в полуфинале турнира WTA в ТокиоСпорт 22 сентября, 11:38
Фонд "Жизнь как чудо" начал собор рассказов о случившихся с людьми чудесахСоциальная ответственность 22 сентября, 11:33
Владивостокский МТП обработал первое судно линии Intra Asia 1Транспорт 22 сентября, 11:27
Строительство первых домов по программе реновации начнется до конца годаОбщество 22 сентября, 11:20
Turkish Airlines намерена заказать у Boeing 40 самолетов Dreamliner на $10,8 млрдТранспорт 22 сентября, 11:17
Презентация доклада о зарубежных инструментах влияния на выборы в РФ. ВидеотрансляцияПолитика 22 сентября, 11:14
Жириновский призвал депутатов делать прививки, а заболевших предложил штрафоватьОбщество 22 сентября, 11:12
ВЦИОМ: доверие россиян к врачам и оценка их положения в обществе снижаетсяОбщество 22 сентября, 11:09
Московские мусорные баки оборудуют GPS-трекерамиСоциальная ответственность 22 сентября, 10:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВИЛЬНЮС, 22 сентября. /ТАСС/. Учения интегрированных в систему министерства обороны Литвы добровольческих военизированных подразделений с участием воинского контингента Португалии, специально прибывшего из Эстонии отряда добровольческого формирования Kaitseliit и Службы охраны государственной границы начались в пятницу в стране. Об этом сообщило командование вооруженных сил.
"Целью учений является отработка действий по планированию оборонительных операций и их проведению в зоне ответственности добровольческих подразделений", - отметило командование.
Добровольческие силы в Литве разделены на шесть округов. Учения проводятся в двух регионах на севере и востоке страны. На севере, где к маневрам привлечены около 600 человек, они проходят под названием "Прочный щит", на востоке более 300 человек задействованы в манерах "Твердый черт".
Учения проводятся на гражданских муниципальных территориях. "Перед участниками поставлены задачи противодействия вероятному противнику путем устройства засад, проведения рейдов, сбора разведывательной информации", - говорится в сообщении. Учения, которые продлятся до 24 сентября, проводятся днем и ночью с использованием различных имитационных боеприпасов.
К Добровольческой службе охраны края, как в Литве официально именуются эти военизированные подразделения, приписаны 4,9 тыс. добровольцев и 500 контрактников. Их служба не носит постоянный характер и не является помехой для обычной работы. В течение года доброволец примерно на 30 дней привлекается к сборам, чаще всего это происходит в выходные.