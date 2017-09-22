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В Литве начались учения добровольческих военизированных подразделений

Международная панорама
22 сентября, 11:28 UTC+3 ВИЛЬНЮС ВИЛЬНЮС 22, сентября. /ТАСС

Перед участниками оборонительных учений поставлены задачи противодействия вероятному противнику

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ВИЛЬНЮС, 22 сентября. /ТАСС/. Учения интегрированных в систему министерства обороны Литвы добровольческих военизированных подразделений с участием воинского контингента Португалии, специально прибывшего из Эстонии отряда добровольческого формирования Kaitseliit и Службы охраны государственной границы начались в пятницу в стране. Об этом сообщило командование вооруженных сил.

"Целью учений является отработка действий по планированию оборонительных операций и их проведению в зоне ответственности добровольческих подразделений", - отметило командование.

Добровольческие силы в Литве разделены на шесть округов. Учения проводятся в двух регионах на севере и востоке страны. На севере, где к маневрам привлечены около 600 человек, они проходят под названием "Прочный щит", на востоке более 300 человек задействованы в манерах "Твердый черт".

Учения проводятся на гражданских муниципальных территориях. "Перед участниками поставлены задачи противодействия вероятному противнику путем устройства засад, проведения рейдов, сбора разведывательной информации", - говорится в сообщении. Учения, которые продлятся до 24 сентября, проводятся днем и ночью с использованием различных имитационных боеприпасов.

К Добровольческой службе охраны края, как в Литве официально именуются эти военизированные подразделения, приписаны 4,9 тыс. добровольцев и 500 контрактников. Их служба не носит постоянный характер и не является помехой для обычной работы. В течение года доброволец примерно на 30 дней привлекается к сборам, чаще всего это происходит в выходные.

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