Генпрокурор Украины увидел в Донбассе "имитацию" вместо оборонительных сооружений

КИЕВ, 22 сентября. /ТАСС/. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко по итогам посещения 128 горно-пехотной бригады в зоне силовой операции в Донбассе поручил проверить расходование бюджетных средств на фортификационные сооружения. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба генеральной прокуратуры.

"Генеральный прокурор Юрий Луценко посетил расположение 128 горно-пехотной бригады в зоне проведения АТО и осмотрел фортификационное сооружение второй линии обороны", - говорится в сообщении. Он "осмотрел фортификационные сооружения второй линии обороны и подчеркнул необходимость проведения проверки использования бюджетных средств на их возведение".

"То, за что заплачено миллиард гривен, на деле является имитацией опорного пункта: окопы не укреплены, перекрытия блиндажей из веток и 5-10 см грунта, бронированные двери и окна украдены", - констатировал он.

Луценко сообщил, что поручил новому военному прокурору силовиков в Донбассе провести расследование затраченных средств "и в случае установления хищения - предъявить обвинения тем руководителям облгосадминистрации, кто сладко спит в тылу".