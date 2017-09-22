Львовский суд проводит второе заседание по незаконному пересечению границы Саакашвили

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КИЕВ, 22 сентября. /ТАСС/. Мостиский районный суд Львовской области в пятницу проводит второе заседание по рассмотрению дела о незаконном пересечении границы экс-президентом Грузии и бывшим главой Одесской обладминистрации Михаилом Саакашвили.
Ответчик, присутствовавший на первом заседании 18 сентября, на нынешнее не явился. Сейчас судьи покинули зал заседания и находятся в совещательной комнате.
На прошлом заседании суд рассмотрел ряд ходатайств сторон обвинения и защиты, а также пояснения Саакашвили, который заявил, что ни о каком прорыве границы нельзя говорить, поскольку "все происходило на территории Украины".
Заседание было перенесено в связи с тем, что для выполнения ходатайств стороны защиты Госпогранслужбе потребовалось дополнительное время. В частности, суд удовлетворил просьбу адвоката Саакашвили Маркияна Галабалы приобщить к делу видеозапись событий во время пересечения границы его подзащитным, а также потребовать в Госпогранслужбе ряд документов, среди которых схема эвакуации пункта пропуска "Шегини", бумаги, подтверждающие полномочия пограничников, и копии их служебных инструкций. Кроме того, суд удовлетворил ходатайства сторон о вызове на заседание свидетелей.
Саакашвили 10 сентября вместе со сторонниками прорвал оцепление на пограничном пункте пропуска "Шегини" и попал из Польши на территорию Украины. Во время инцидента пострадали 22 сотрудника правоохранительных органов Украины. Во Львове, куда Саакашвили прибыл для встречи с однопартийцами и определения дальнейших действий, полиция открыла против него уголовные дела за незаконное пересечение госграницы, сопротивлении полиции и хулиганство.