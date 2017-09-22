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ООН: число бежавших в Бангладеш из Мьянмы рохинджа достигло 429 тысяч

Международная панорама
22 сентября, 12:44 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 22, сентября. /ТАСС

Подавляющую часть беженцев составляют женщины и дети

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ЖЕНЕВА, 22 сентября. /ТАСС/. Число представителей народности рохинджа, бежавших в Бангладеш из Мьянмы после вспышки насилия в конце августа в штате Ракхайн, достигло 429 тыс. человек и продолжает расти. Об этом сообщили в пятницу на брифинге в Женеве представители Управления ООН по делам беженцев Андрей Махечич и Международной организации по миграции Джоэл Миллман.

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"В то время как число рохинджа, бегущих из Мьянмы, постепенно стремится к полумиллиону, УВКБ увеличивает предоставление необходимой для спасения жизней помощи", - отметил Махечич. По просьбе правительства Бангладеш, представители УВКБ "ускорили распределение пластиковых щитов [для оборудования жилищ], чтобы обеспечить по крайней мере минимальную защиту от мусонных дождей и ветров". Официальный представитель сообщил, что 23 сентября Бангладеш посетит верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. Цель визита - оценить масштабы кризиса, а также работу УВКБ по оказанию помощи.

В свою очередь, Миллман подчеркнул, что в Бангладеш из Мьянмы за последние три с половиной недели прибыли 429 тыс. человек, а всего на бангладешской территории сейчас находятся более 800 тыс. рохинджа. "Бангладеш, где ранее уже находилось около 300 тыс. [беженцев из Мьянмы], приняла 74 тыс. после инцидента в октябре 2016 года и еще 429 тыс. человек, которые ищут безопасности в связи с вспышкой насилия 25 августа в штате Ракхайн в Мьянме", - отметил он. По словам Миллмана, большинство прибывших беженцев разместились в сооруженных на скорую руку за последние недели поселениях, в которых "практически отсутствуют основные условия" для нормальной жизни. Подавляющую часть беженцев составляют женщины и дети.

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