Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.09:
$ 57.65
€ 69.07
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Президент Молдавии пригласил на встречу представителей общественности Приднестровья

Международная панорама
22 сентября, 13:01 UTC+3 КИШИНЕВ КИШИНЕВ 22, сентября. /ТАСС

По словам Игоря Додона, он хотел бы обсудить точки соприкосновения, будущее и условия мира на Днестре

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИШИНЕВ, 22 сентября. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон пригласил представителей общественности непризнанного Приднестровья на встречу, которую хочет организовать в начале октября.

"Хочу, чтобы мы встретились без галстуков, если хотят, то и депутаты могут принять участие", - написал глава Молдавии в пятницу на своей странице в Facebook. По его словам, он хотел бы обсудить точки соприкосновения, будущее и условия мира на Днестре.

"Понятно, что сейчас мы ситуацию не разрешим, пока в парламенте и правительстве звучат такие ярые антироссийские заявления. Но мы должны садиться за стол и думать, что будем делать дальше, когда получим парламентское большинство", - подытожил Додон.

Глава Молдавии призвал власти Приднестровья не препятствовать проведению такой встречи и начать "восстанавливать мосты доверия".

"Не надо дальше поощрять ненависть друг к другу", - подчеркнул Додон, заметив, что это "недальновидная политика, ни к чему хорошему она не приведет".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Додон, Игорь
Страны
Молдавия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
Фото
Бойцы Национальной гвардии Украины у здания Ильичевского городского суда во время столкновения с активистами, недовольными вынесением оправдательного приговора активистам "антимайдана" по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
11
Суд поставил точку в деле о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
РВИО: плита с ошибкой в подножии памятника Калашникову будет демонтирована
2
Ростех готов дать техническую консультацию создателям памятника Калашникову
3
Песков: Кремль никогда не занимается размещением политической рекламы в Facebook
4
Песков: речи о размещении миссии ООН на российско-украинской границе не идет
5
Генпрокурор Украины увидел в Донбассе "имитацию" вместо оборонительных сооружений
6
Поехали в обход: зачем нужна железная дорога вдоль границы с Украиной
7
Трамп обсудил с Порошенко урегулирование ситуации на востоке Украины и реформы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама