Президент Молдавии пригласил на встречу представителей общественности Приднестровья

КИШИНЕВ, 22 сентября. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон пригласил представителей общественности непризнанного Приднестровья на встречу, которую хочет организовать в начале октября.

"Хочу, чтобы мы встретились без галстуков, если хотят, то и депутаты могут принять участие", - написал глава Молдавии в пятницу на своей странице в Facebook. По его словам, он хотел бы обсудить точки соприкосновения, будущее и условия мира на Днестре.

"Понятно, что сейчас мы ситуацию не разрешим, пока в парламенте и правительстве звучат такие ярые антироссийские заявления. Но мы должны садиться за стол и думать, что будем делать дальше, когда получим парламентское большинство", - подытожил Додон.

Глава Молдавии призвал власти Приднестровья не препятствовать проведению такой встречи и начать "восстанавливать мосты доверия".

"Не надо дальше поощрять ненависть друг к другу", - подчеркнул Додон, заметив, что это "недальновидная политика, ни к чему хорошему она не приведет".