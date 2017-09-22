Общие прения 72-й сессии Генассамблеи ООН. День четвертый. Видеотрансляция

Ruptly

В Нью-Йорке продолжается общеполитическая дискуссия (общие прения) 72-й сессии Генеральной ассамблеи (ГА) ООН. В прениях принимают участие представители всех 193 членов Организации Объединенных Наций.

Дискуссии проходят в течение пяти дней. В четвертый день, 22 сентября, в штаб-квартире ООН выступят политики из 20 стран, в том числе из Вьетнама, Венгрии, Алжира, Бельгии и Кубы.