Ненужный референдум: почему весь мир выступает против независимости Иракского Курдистана

Это неофициальное название Курдского автономного района, который имеет статус широкой автономии в составе Ирака, юридически закрепленный в конституции страны. Курды — самая большая народность в мире (25–35 млн человек), не имеющая собственного государства. После распада Османской империи в начале XX века курды оказались разделенным народом, проживающим в Турции, Сирии и Ираке. С конца 1950-х годов они ведут борьбу (политическую и вооруженную) за отделение Курдистана от Ирака. В настоящее время в Ираке проживает около 7 млн курдов.

После свержения Саддама Хусейна конституция Ирака 2005 года закрепила широкую автономию Иракского Курдистана и предписала провести не позднее 31 декабря 2007 года референдум о суверенитете. Однако он не состоялся из-за обострившихся конфликтов в Ираке и спора курдских лидеров с центральным правительством по вопросу распределения нефтяных доходов.