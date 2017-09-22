Ненужный референдум: почему весь мир выступает против независимости Иракского Курдистана

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Власти Иракского Курдистана официально утвердили дату референдума о независимости. Плебисцит пройдет 25 сентября, несмотря на то что все мировое сообщество выступило против его проведения. ТАСС объясняет, что собой представляет Иракский Курдистан, почему он хочет выйти из-под власти Багдада и каковы будут возможные последствия референдума.
Это неофициальное название Курдского автономного района, который имеет статус широкой автономии в составе Ирака, юридически закрепленный в конституции страны. Курды — самая большая народность в мире (25–35 млн человек), не имеющая собственного государства. После распада Османской империи в начале XX века курды оказались разделенным народом, проживающим в Турции, Сирии и Ираке. С конца 1950-х годов они ведут борьбу (политическую и вооруженную) за отделение Курдистана от Ирака. В настоящее время в Ираке проживает около 7 млн курдов.
После свержения Саддама Хусейна конституция Ирака 2005 года закрепила широкую автономию Иракского Курдистана и предписала провести не позднее 31 декабря 2007 года референдум о суверенитете. Однако он не состоялся из-за обострившихся конфликтов в Ираке и спора курдских лидеров с центральным правительством по вопросу распределения нефтяных доходов.
О возможности проведения плебисцита объявил 1 июля 2014 года президент Иракского Курдистана Масуд Барзани. Годом позднее он заявил, выступая в столице США, что референдум пройдет после успешного завершения боевых действий против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Комментируя тогда его высказывания, Госдепартамент США подчеркнул, что Вашингтон продолжает поддерживать Ирак, который является федеративным, демократическим, плюралистическим и единым, как то предусмотрено конституцией. Против организации референдума иракскими курдами высказывался и МИД ФРГ.
Однако в октябре 2016 года, после начала операции по освобождению города Мосул от боевиков ИГ, тема референдума стала обретать все более осязаемые черты. 7 июня 2017 года Барзани объявил, что референдум состоится 25 сентября 2017 года. Спустя месяц пешмерга (курдское ополчение) и правительственные войска Ирака окончательно отбили у ИГ Мосул, что позволило властям Иракского Курдистана полностью сосредоточиться на подготовке к референдуму. В пятницу, 15 сентября, парламент региона на своей первой с 2015 года сессии одобрил планы проведения плебисцита в намеченные ранее сроки — 25 сентября. Спустя неделю власти Иракского Курдистана официально объявили о проведении референдума в эту дату.
Стремление иракских курдов к независимости не поддерживает ни одно из государств Ближнего Востока, кроме Израиля. "В то время как Израиль выступает против любых проявлений террора, он поддерживает законные усилия курдского народа по обретению собственной государственности", — заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Тель-Авив издавна оказывает военную и финансовую поддержку курдам по принципу "враг моего врага — мой друг" — поскольку они противостоят арабам.
Ирак и другие страны региона назвали референдум незаконным и пригрозили курдам серьезными последствиями. Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади не исключил военного вмешательства в случае, если запланированный референдум приведет к эскалации насилия, подчеркнув при этом, что не откажется от переговоров с курдами. В свою очередь премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что Анкара может ввести санкции против Курдистана, если референдум о его независимости все же состоится. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана (ключевой орган безопасности страны) Али Шамхани пригрозил закрыть погранпереходы с Иракским Курдистаном. Экспорт нефти в Иран — одна из главных статей дохода для правительства иракских курдов, поэтому такая мера нанесет сильный удар по экономке автономии.
Согласно заявлению Совета Безопасности ООН, референдум о независимости Иракского Курдистана — угроза стабильности Ирака, которая может затруднить борьбу против ИГ и "помешать попыткам обеспечить безопасное и добровольное возвращение 3 млн беженцев и внутренне перемещенных лиц". СБ ООН подчеркнул, что поддерживает суверенитет и территориальную целостность Ирака, и призвал решать все спорные вопросы между региональными властями Иракского Курдистана и Багдадом "в соответствии с положениями конституции Ирака, путем диалога и на основе компромисса, при поддержке международного сообщества". С аналогичным заявлением выступил Белый дом.
Россия выступает за решение внутрииракских проблем на основе национального согласия и компромиссов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече в Нью-Йорке с коллегой из Ирака Ибрагимом аль-Джаафари. "Мы привержены суверенитету и территориальной целостности Ирака, мы хотим, чтобы любые проблемы, которые возникают внутри вашей страны, были решены путем диалога, национального согласия, компромисса, чтобы были найдены взаимоприемлемые решения", — заявил глава дипломатии РФ.
Во вторник, 19 сентября, Барзани заявил, что Иракский Курдистан не откажется от референдума о независимости и проведет его 25 сентября, если мировое сообщество в течение трех дней не представит "достойную и обеспеченную гарантиями альтернативу".
По словам Барзани, если курдам все-таки дадут альтернативный план, "защищающий их права, тогда 25 сентября будет праздником". "Мы устроим народные гулянья, — пообещал он. — В противном случае в этот день мы все будем голосовать". Глава региона также предостерег от угроз в адрес курдов, заверив, что после обретения независимости они "не намерены применять силу против какой-либо стороны", а хотят "быть добрыми соседями". "Мы никогда не позволим, чтобы с нами говорили на языке угроз, а если кто-то нападет на нас, мы будем защищаться", — подчеркнул политик, адресовав свои слова в первую очередь Турции и Ирану.
Неблагоприятная обстановка в регионе может еще больше ухудшиться, если курдский референдум запустит "парад суверенитетов" среди местных народов. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил руководитель Центра координации исследований Российского института стратегических исследований (РИСИ) Игорь Боровков. "Ирак — это многонациональная страна, там живут не только курды, но и ассирийцы, халдеи, езиды и множество других народов, поэтому обеспечение прав всех этих народов должно быть в рамках единого государства, — уверен эксперт. — Если каждый потребует независимости, то это неизбежно приведет к фрагментации страны, княжествам, враждующим между собой, и тысячелетию кровопролития".
По мнению Боровкова, референдум о независимости Иракского Курдистана является инструментом внутриполитической борьбы, с помощью которого курдский лидер Масуд Барзани хочет повысить свои шансы на предстоящих выборах в автономии. "Ситуация в автономии достаточно сложная, экономика расшатана низкими ценами на нефть, содержанием военных отрядов пешмерга, а сам лидер курдского района Масуд Барзани уже два года как имеет сомнительную легитимность, — отметил эксперт. — Референдум позволит получить весомый бонус в глазах избирателя". "Причем президентские и парламентские выборы были назначены в увязке с решением о проведении референдума, — добавил он. — Барзани хотел бы остаться в памяти курдов как освободитель и человек, который привел свой народ к независимости".