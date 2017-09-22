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Трамп назвал мистификацией сообщения о попытках РФ повлиять на выборы через Facebook

Международная панорама
22 сентября, 14:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

Комментируя ситуацию, президент США упомянул о "предвзятом освещении СМИ в пользу Хиллари"

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Evan Vucci

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал очередной мистификацией информацию об оплаченных из России рекламных объявлений в Facebook с целью повлиять на американские выборы в 2016 году. Об этом он написал в пятницу на своей странице в Twitter.

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"Мистификация относительно России продолжается, теперь реклама на Facebook. А как на счет абсолютно предвзятого и нечестного освещения в СМИ в пользу Хиллари", - написал он.

Ранее сообщалось, что американская компания Facebook решила предоставить в распоряжение Конгресса США всю имеющуюся у нее информацию о финансировании извне рекламных объявлений в соцсети с целью повлиять на американские выборы в 2016 году.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в пятницу, что Кремль не имеет никакого отношения к размещению политической рекламы в социальной сети и не знает, кто стоит за такими заказами.

Ранее сообщалось, что Facebook предоставила такие данные аппарату спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет расследование в связи с утверждениями о "российском вмешательстве" в президентские выборы в США.

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Персоны
Мюллер, Роберт Трамп, Дональд Клинтон, Хиллари Песков, Дмитрий Сергеевич
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