Трамп назвал мистификацией сообщения о попытках РФ повлиять на выборы через Facebook

День предприятия "Швабе" отмечен запуском уникального литейного производстваНовости партнеров 22 сентября, 14:26
Кадыров в августе стал самым цитируемым блогером среди глав регионовОбщество 22 сентября, 14:19
Трамп назвал мистификацией сообщения о попытках РФ повлиять на выборы через FacebookМеждународная панорама 22 сентября, 14:17
Трамп обещал Ким Чен Ыну испытания, с которыми тот еще не сталкивалсяМеждународная панорама 22 сентября, 14:15
Фурсенко: Новосельцев в игре с "Динамо" показал, что на него можно рассчитыватьСпорт 22 сентября, 14:09
Сбербанк намерен уйти из некоторых стран Европы из-за санкцийЭкономика и бизнес 22 сентября, 14:07
Погода на выходные: заморозки на Урале, дожди в Сибири и тепло в центральной РоссииВ стране 22 сентября, 14:06
"Спартак" объявил о продлении контракта с Глушаковым на три годаСпорт 22 сентября, 13:54
Фурсенко: вылет "Зенита" из Кубка во многом предопределен подготовкой к ближайшим играмСпорт 22 сентября, 13:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал очередной мистификацией информацию об оплаченных из России рекламных объявлений в Facebook с целью повлиять на американские выборы в 2016 году. Об этом он написал в пятницу на своей странице в Twitter.
"Мистификация относительно России продолжается, теперь реклама на Facebook. А как на счет абсолютно предвзятого и нечестного освещения в СМИ в пользу Хиллари", - написал он.
Ранее сообщалось, что американская компания Facebook решила предоставить в распоряжение Конгресса США всю имеющуюся у нее информацию о финансировании извне рекламных объявлений в соцсети с целью повлиять на американские выборы в 2016 году.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в пятницу, что Кремль не имеет никакого отношения к размещению политической рекламы в социальной сети и не знает, кто стоит за такими заказами.
Ранее сообщалось, что Facebook предоставила такие данные аппарату спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет расследование в связи с утверждениями о "российском вмешательстве" в президентские выборы в США.