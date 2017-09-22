ФРГ приостанавливает стратегическое партнерство с Вьетнамом из-за похищения бизнесмена

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БЕРЛИН, 22 сентября. /ТАСС/. Власти Германии приняли решение приостановить стратегическое партнерство с Вьетнамом из-за похищения в Берлине вьетнамского предпринимателя. Об этом в пятницу сообщил МИД ФРГ.
"Похищение людей на германской земле абсолютно неприемлемо. Есть конкретные доказательства того, что произошло, они будут представлены общественности в свое время", - отметили в МИД, сообщив, что расследование инцидента, которое ведет Генпрокуратура ФРГ, еще продолжается. "Речь идет о вопиющем нарушении германского законодательства и международного права, которое мы не потерпим ни в коем случае", - указали в ведомстве.
В МИД сообщили, что вьетнамская сторона до сих пор не отреагировала на требования властей ФРГ извиниться за происшедшее и не допустить повторения подобных инцидентов в будущем, а также разрешить наблюдателям присутствовать на процессе по делу предпринимателя и привлечь к ответу причастных лиц. "Поскольку Вьетнам ни в коей мере не последовал нашим требованиям и не признал со своей стороны нарушения права и подрыва доверия, мы считаем, что вынуждены принять новые меры. В связи с этим вчера мы сообщили послу, что стратегическое партнерство с Вьетнамом временно приостанавливается", - информировали во внешнеполитическом ведомстве.
В пятницу официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сообщил, что власти Германии приняли решение выслать из страны еще одного сотрудника посольства Вьетнама. "Еще одному сотруднику вьетнамского посольства предписано покинуть ФРГ, ему и его семье дано на это 4 недели", - сообщил Зайберт.
По данным местных СМИ, вооруженные люди 23 июля похитили 51-летнего мужчину в парке Тиргартен в центре германской столицы. По словам очевидцев, человека затолкали в машину и увезли в неизвестном направлении. Впоследствии похищенного - бывшего руководителя вьетнамской госкорпорации Petro Vietnam Construction Corporation - видели в Ханое. Генпрокуратура ФРГ ведет расследование происшедшего в связи с подозрением в ведении тайной агентурной деятельности и незаконном лишении свободы.
Инцидент значительно ухудшил отношения между Германией и Вьетнамом. В связи с происшедшим МИД ФРГ ранее объявил персоной нон грата представителя разведки при посольстве Вьетнама в Берлине.