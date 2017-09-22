Тиллерсон: США и РФ должны работать вместе и находить сферы общих интересов

Задолженность банка "Открытие" по возвратным операциям ЦБ в августе достигла 1 трлн рублейЭкономика и бизнес 22 сентября, 16:17
Травма не помешает биатлонисту Логинову принять участие в октябрьском сбореСпорт 22 сентября, 16:14
Общие прения 72-й сессии Генассамблеи ООН. День четвертый. ВидеотрансляцияМеждународная панорама 22 сентября, 16:03
Жители Норильска получили доступ к быстрому интернету через оптоволокноЭкономика и бизнес 22 сентября, 15:52
Каррера доволен тем, что Глушаков и Комбаров продлили контракты со "Спартаком"Спорт 22 сентября, 15:39
Греф: санаций крупных банков в России больше не будетЭкономика и бизнес 22 сентября, 15:37
Комиссия Международного бюро выставок посетит Екатеринбург в 2018 годуНовости Урала 22 сентября, 15:35
Мединский пожелал удачи фильму Звягинцева "Нелюбовь" в гонке за "Оскаром"Культура 22 сентября, 15:31
Футболисты "Спартака" Промес и Педро Роша могут пропустить матч с "Ливерпулем"Спорт 22 сентября, 15:27
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон подчеркнул необходимость сотрудничества с Россией и положительно оценил некоторые результаты совместной работы США и РФ. Об этом он заявил в пятницу в интервью телеканалу ABC.
"Разумеется, отношения сегодня очень осложненные. Но две самые мощные ядерные державы мира должны найти способ работать вместе и находить сферы общих интересов", - считает Тиллерсон.
Госсекретарь отметил работу над обеспечением перемирия в Сирии и переговоры по отправке миротворческой миссии на Украину как примеры положительного и результативного взаимодействия двух стран.
Тем не менее он добавил, что перед США и Россией стоят "очень серьезные проблемы, которые еще предстоит разрешить".