Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.09:
$ 57.65
€ 69.07
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тиллерсон: США и РФ должны работать вместе и находить сферы общих интересов

Международная панорама
22 сентября, 15:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

Госсекретарь в качестве положительного взаимодействия привел в пример работу над обеспечением перемирия в Сирии и переговоры по отправке миротворческой миссии на Украину

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон подчеркнул необходимость сотрудничества с Россией и положительно оценил некоторые результаты совместной работы США и РФ. Об этом он заявил в пятницу в интервью телеканалу ABC.

"Разумеется, отношения сегодня очень осложненные. Но две самые мощные ядерные державы мира должны найти способ работать вместе и находить сферы общих интересов", - считает Тиллерсон.

Госсекретарь отметил работу над обеспечением перемирия в Сирии и переговоры по отправке миротворческой миссии на Украину как примеры положительного и результативного взаимодействия двух стран.

Тем не менее он добавил, что перед США и Россией стоят "очень серьезные проблемы, которые еще предстоит разрешить".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Тиллерсон, Рекс
Темы
Кризис в Сирии Кризис на Украине
Страны
США Сирия Россия Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: "Октоберфест" в Мюнхене, День женщины в Грозном и День независимости в Мексике
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
Бойцы Национальной гвардии Украины у здания Ильичевского городского суда во время столкновения с активистами, недовольными вынесением оправдательного приговора активистам "антимайдана" по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
11
Суд поставил точку в деле о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ученые назвали эффективный способ снизить риск преждевременной смерти
2
Житель Архангельска похудел на 5 кг, пытаясь прожить на МРОТ
3
РВИО: плита с ошибкой в подножии памятника Калашникову будет демонтирована
4
Именем орловского священника назвали малую планету между орбитами Марса и Юпитера
5
Подлодка "Великий Новгород" ракетами "Калибр" уничтожила базы подготовки боевиков в Сирии
6
Генпрокурор Украины увидел в Донбассе "имитацию" вместо оборонительных сооружений
7
Первый в серии атомный ледокол "Сибирь" спущен на воду в Петербурге
Темы дня
Новости партнеров
Реклама