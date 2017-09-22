Задержанному по подозрению в причастности к теракту в метро Лондона предъявили обвинения

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Британские власти предъявили обвинения 18-летнему Ахмеду Хассану, задержанному 16 сентября по подозрению в причастности к теракту в лондонском метро. Об этом сообщил в пятницу Скотленд-Ярд.

Как уточнили правоохранители, Хассан обвиняется в покушении на убийство людей и использовании взрывчатых веществ, угрожающим жизням людей и способном нанести ущерб имуществу. "Хассан предстанет перед магистратским судом лондонского округа Вестминстер в 14:00 по местному времени [16:00 мск] в пятницу, 22 сентября", - говорится в сообщении, размещенном на сайте полиции.

Газета Daily Telegraph ранее сообщала, что задержанный в Дувре юноша, вероятно, является беженцем из Ирака. По данным издания, в Санбери-он-Темз он жил в доме у пожилой пары, занимавшейся большую часть своей жизни воспитанием чужих детей.

Взрыв в переполненном вагоне поезда на наземной станции лондонского метрополитена Parsons Green, в результате которого пострадали 30 человек, прогремел 15 сентября. По утверждению полиции, взрывное устройство сработало не полностью. Большинство из пострадавших получили ожоги лица, верхних и нижних конечностей. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство".

В рамках расследования теракта полицейские задержали шесть человек, двое из них были отпущены на свободу 21 сентября, еще трое остаются под стражей.