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Военная прокуратура Украины вызвала на допрос двух заместителей Шойгу

Международная панорама
22 сентября, 16:06 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 22, сентября. /ТАСС

В ГПУ заявили, что Николай Панков и Дмитрий Булгаков должны явиться на допрос 26 сентября

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КИЕВ, 22 сентября. /ТАСС/. Главная военная прокуратура вызывает на допрос и ознакомление с материалами уголовного дела двух заместителей министра обороны РФ Сергея Шойгу - Николая Панкова и Дмитрия Булгакова. Соответствующие повестки опубликованы на сайте Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ).

"Главная военная прокуратура приглашает на допросы 26 сентября 2017 года в качестве подозреваемых статс-секретаря - заместителя министра обороны Российской Федерации Николая Панкова и генерала армии, заместителя министра обороны Российской Федерации Дмитрия Булгакова. Российские чиновники должны явиться на допрос в 10:00", - говорится в публикации.

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Кроме того, сообщает сайт ГПУ, на допрос к 10:00 26 сентября 2017 вызывается также экс-командующий Черноморским флотом РФ, действующий заместитель главнокомандующего ВМФ РФ Александр Федотенков.

Подозреваемые, сообщает ГПУ, также вызываются на 28 сентября 2017 года в Главную военную прокуратуру для ознакомления с материалами досудебного расследования. Их подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины, планировании, подготовке и развязывании агрессивной войны против Украины.

Генпрокуратура Украины еще в августе прошлого года возбудила уголовное дело в отношении 18 высокопоставленных российских чиновников по обвинению в совершении преступлений против основ национальной безопасности страны. В их числе были и сам министр обороны РФ Сергей Шойгу, и два его заместителя, а также бывший командующий ЧФ. В сентябре того же года Печерский районный суд Киева выдал ордер на арест Шойгу, а в октябре - на задержание Федотенкова.

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