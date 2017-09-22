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Остановка поезда с Саакашвили обошлась Украинским железным дорогам в 61 тысячу гривен

Международная панорама
22 сентября, 17:32 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 22, сентября. /ТАСС

Транспортная компания была вынуждена вернуть деньги за билеты всем пассажирам, которые ехали в одном поезде с экс-губернатором Одесской области

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КИЕВ, 22 сентября. /ТАСС/. Украинские железные дороги ("Укрзализницы") вынуждены были вернуть деньги за билеты всем пассажирам, оказавшимся 10 сентября в поезде Перемышль - Киев, на котором пытался въехать на Украину экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили.

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"Деньги за приобретенные билеты на общую сумму 60,6 тыс. гривен ($2,3 тыс.) были возвращены 207 пассажирам поезда по причине его задержки в связи с присутствием Саакашвили", - говорится в ответе компании на запрос Громадске радио.

В ответе также отмечается, что задержка произошла не по вине компании, а пассажиры, ехавшие в Киев, были пересажены на другой поезд.

10 сентября лишенный украинского гражданства экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили, изменив первоначальный план, попытался попасть с территории Польши на Украину на поезде. Однако состав был остановлен на последней перед границей польской станции и простоял там почти четыре часа. Движение было восстановлено только после того, как политик покинул состав.

В тот же день экс-глава Одесской области незаконно прорвался на Украину через КПП "Шегини", где его сторонники устроили драку с пограничниками и буквально на руках перенесли его на украинскую территорию. В настоящее время суд во Львове рассматривает дело против Саакашвили за незаконное пересечение границы, а сам он ездит по стране, встречаясь со своими сторонниками.

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