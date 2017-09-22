Остановка поезда с Саакашвили обошлась Украинским железным дорогам в 61 тысячу гривен

Фонд исследований искусственного интеллекта размером $50 млн появится в СШАСоциальная ответственность 22 сентября, 17:44
Горшков сожалеет о решении Кавагути и Смирнова завершить карьеру фигуристовСпорт 22 сентября, 17:43
Путин ознакомился с электромобилем и суперсовременным метропоездомЭкономика и бизнес 22 сентября, 17:36
Источник: тренер ХК "Куньлунь" Кинэн пропустит матч со "Спартаком" из-за дисквалификацииСпорт 22 сентября, 17:32
Дриусси и Маммана вошли в список 50 лучших молодых футболистов по версии L'EquipeСпорт 22 сентября, 17:21
Олимпийская чемпионка по борьбе Воробьева приступит к тренировкам до конца декабряСпорт 22 сентября, 17:19
Путин раскритиковал организацию общественных перевозок в регионахЭкономика и бизнес 22 сентября, 17:05
Неймар пропустит матч чемпионата Франции против "Монпелье" из-за травмыСпорт 22 сентября, 17:03
Российские волейболистки обыграли команду Украины в стартовом матче ЧЕСпорт 22 сентября, 16:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 22 сентября. /ТАСС/. Украинские железные дороги ("Укрзализницы") вынуждены были вернуть деньги за билеты всем пассажирам, оказавшимся 10 сентября в поезде Перемышль - Киев, на котором пытался въехать на Украину экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили.
"Деньги за приобретенные билеты на общую сумму 60,6 тыс. гривен ($2,3 тыс.) были возвращены 207 пассажирам поезда по причине его задержки в связи с присутствием Саакашвили", - говорится в ответе компании на запрос Громадске радио.
В ответе также отмечается, что задержка произошла не по вине компании, а пассажиры, ехавшие в Киев, были пересажены на другой поезд.
10 сентября лишенный украинского гражданства экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили, изменив первоначальный план, попытался попасть с территории Польши на Украину на поезде. Однако состав был остановлен на последней перед границей польской станции и простоял там почти четыре часа. Движение было восстановлено только после того, как политик покинул состав.
В тот же день экс-глава Одесской области незаконно прорвался на Украину через КПП "Шегини", где его сторонники устроили драку с пограничниками и буквально на руках перенесли его на украинскую территорию. В настоящее время суд во Львове рассматривает дело против Саакашвили за незаконное пересечение границы, а сам он ездит по стране, встречаясь со своими сторонниками.