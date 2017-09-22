Минкультуры Украины внесло еще 27 человек в список лиц, угрожающих нацбезопасности

Американский генерал: США не воюют в Сирии с правительственными силами и РФМеждународная панорама 22 сентября, 19:08
Спортивная пара Забияко и Энберт победила на турнире в Братиславе по фигурному катаниюСпорт 22 сентября, 19:04
Француз Тсонга не сумел выйти в полуфинал теннисного турнира в Санкт-ПетербургеСпорт 22 сентября, 19:02
Каррера попросил болельщиков ФК "Спартак" вести себя правомерноСпорт 22 сентября, 18:57
Волейболистка сборной РФ Панкова хочет выиграть чемпионат Европы в третий разСпорт 22 сентября, 18:55
Каррера назвал себя главным виновником неудачной игры "Спартака"Спорт 22 сентября, 18:37
Леса национального парка "Новая Англия" сокращаются на 26 га в деньСоциальная ответственность 22 сентября, 18:35
Ветроэнергетика в Великобритании впервые оказалась дешевле ядернойСоциальная ответственность 22 сентября, 18:21
Людей из двух торговых центров эвакуировали в Подмосковье после сообщений о минированииПроисшествия 22 сентября, 18:18
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 22 сентября. /ТАСС/. Министерство культуры Украины по представлению Службы безопасности (СБУ) внесло еще 27 деятелей культуры и искусства в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. В него, в частности, попали Надежда Бабкина, Евгений Гришковец, Эмир Кустурица, Дмитрий Певцов, Стивен Сигал, Николай Цискаридзе, Зураб Церетели, Людмила Чурсина. Полный список опубликован в пятницу на сайте ведомства.
Впервые минкультуры Украины обнародовало список артистов, создающих угрозу национальной безопасности, в августе 2015 года. С тех пор он периодически пополняется. В этом перечне уже фигурируют Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Сергей Безруков, Михаил Боярский, Иван Охлобыстин, Григорий Лепс, Жерар Депардье, Владимир Кучеренко, Егор Холмогоров, Михаил Хазин, Валерия Перфилова, Иосиф Пригожин, Николай Расторгуев, Михаил Пореченков, Василий Лановой, Стас Пьеха и другие.