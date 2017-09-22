Минкультуры Украины внесло еще 27 человек в список лиц, угрожающих нацбезопасности

КИЕВ, 22 сентября. /ТАСС/. Министерство культуры Украины по представлению Службы безопасности (СБУ) внесло еще 27 деятелей культуры и искусства в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. В него, в частности, попали Надежда Бабкина, Евгений Гришковец, Эмир Кустурица, Дмитрий Певцов, Стивен Сигал, Николай Цискаридзе, Зураб Церетели, Людмила Чурсина. Полный список опубликован в пятницу на сайте ведомства.

Впервые минкультуры Украины обнародовало список артистов, создающих угрозу национальной безопасности, в августе 2015 года. С тех пор он периодически пополняется. В этом перечне уже фигурируют Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Сергей Безруков, Михаил Боярский, Иван Охлобыстин, Григорий Лепс, Жерар Депардье, Владимир Кучеренко, Егор Холмогоров, Михаил Хазин, Валерия Перфилова, Иосиф Пригожин, Николай Расторгуев, Михаил Пореченков, Василий Лановой, Стас Пьеха и другие.