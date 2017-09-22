Минск инициирует резолюцию в ООН против новых видов оружия массового уничтожения

МИНСК, 22 сентября. /ТАСС/. Белоруссия планирует инициировать резолюцию в ООН по недопущению разработки и производства новых видов оружия массового уничтожения. Об этом министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил в интервью Радио ООН, которое в пятницу разместил на своем сайте МИД Белоруссии.

"Мы не хотели бы очередной гонки вооружений, которая будет иметь опустошительные последствия в первую очередь для малых и средних государств, - отметил Макей. - Поэтому мы намерены внести свой вклад и в этом плане, и планируем инициировать резолюцию в рамках Первого комитета по недопущению разработки и производства новых видов оружия массового уничтожения".

Министр отметил, что слушая выступления многих ораторов на нынешней сессии Генассамблеи ООН, он сделал вывод о том, что многие страны так и не ушли от непримиримой риторики. "Нет понимания того, что мы должны сесть за один стол переговоров и организовать совместный диалог. Конфронтационная риторика продолжается. Мы абсолютно не согласны с этим", - подчеркнул Макей.

По его словам, Белоруссия за годы своей независимости всегда проповедовала идеи мира, стабильности и безопасности. "В этом году, юбилейном, например, для Конвенции по уничтожению противопехотных мин, мы можем констатировать, что за последние три года Белоруссия уничтожила почти 3,5 млн. противопехотных мин - самых опасных, трудных для разминирования и уничтожения. Но мы уничтожили все мины в соответствии со взятыми на себя обязательствами", - сказал министр.

Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении (Оттавская конвенция) подписана в Осло 18 сентября 1997 года. В настоящее время ее участниками являются 159 государств. Белоруссия присоединилась к ней 3 сентября 2003 года. Как сообщала белорусская сторона, Минск полностью выполнил взятые на себя международные обязательства в рамках Оттавской конвенции. По данным Министерства обороны республики, страна при поддержке Европейского союза уничтожила более 3,4 млн противопехотных мин типа ПФМ-1.