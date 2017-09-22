Председатель Европарламента: референдум в Каталонии противоречит испанской конституции

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РИМ, 22 сентября. /ТАСС/. Председатель Европейского парламента (ЕП) Антонио Таяни считает, что референдум в Каталонии, который местные власти намерены провести 1 октября, идет вразрез с испанской конституцией. Такое мнение он выразил в пятницу в эфире итальянского новостного радиоканала Rai-Radio-1.
"Правда на стороне испанского правительства, потому что этот референдум идет вразрез с конституцией Испании и противоречит законам Каталонии", - сказал глава ЕП, отвечая на вопрос о том, должен ли в Каталонии быть проведен референдум или нет. Он также выразил надежду на то, что "все придет к политическому решению, а Мадрид и Барселона возобновят диалог".
6 сентября парламент Каталонии одобрил закон о референдуме, который, с точки зрения Мадрида, является незаконным. Затем был подписан указ о проведении плебисцита 1 октября. Кроме того, каталонская палата утвердила закон, который будет регулировать выход из состава Испании в случае победы на референдуме сторонников разрыва с королевством.