Киев выразил протест итальянской телекомпании за показ программы с Крымом в составе России

КИЕВ, 22 сентября. /ТАСС/. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Нацсовет) направил письмо итальянской телекомпании, в котором пригрозил запретом его трансляции за программу, в которой была показана карта Крыма в составе России. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ведомства.

"Регуляторный орган обратился с письмом к телекомпании World Fashion Channel Europa S.R.L., осуществляющей ретрансляцию иностранной программы World Fashion Channel, юрисдикции Италии, проинформировав о выявленных нарушениях действующего законодательства в части территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, на сайте итальянской телекомпании был зафиксирован факт размещения карты Российской Федерации с Крымом в ее составе. Это, по мнению регулятора, противоречит украинскому и европейскому законодательству, и может рассматриваться как проявление "недружественного отношения к украинским зрителям и к государству Украина в целом".

"В случае игнорирования требований украинского законодательства, руководствуясь частью второй статьи 24 Европейской конвенции о трансграничном телевидении, Национальный совет будет вынужден рассмотреть вопрос о прекращении ретрансляции программы World Fashion Channel на территории Украины", - добавили в ведомстве.

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали, соответственно, 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.