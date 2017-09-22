Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.09:
$ 57.65
€ 69.07
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Киев выразил протест итальянской телекомпании за показ программы с Крымом в составе России

Международная панорама
22 сентября, 18:50 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 22, сентября. /ТАСС

В Нацсовете отметили, что данный факт может рассматриваться как проявление "недружественного отношения к украинским зрителям и к государству Украина в целом"

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 22 сентября. /ТАСС/. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Нацсовет) направил письмо итальянской телекомпании, в котором пригрозил запретом его трансляции за программу, в которой была показана карта Крыма в составе России. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ведомства.

"Регуляторный орган обратился с письмом к телекомпании World Fashion Channel Europa S.R.L., осуществляющей ретрансляцию иностранной программы World Fashion Channel, юрисдикции Италии, проинформировав о выявленных нарушениях действующего законодательства в части территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, на сайте итальянской телекомпании был зафиксирован факт размещения карты Российской Федерации с Крымом в ее составе. Это, по мнению регулятора, противоречит украинскому и европейскому законодательству, и может рассматриваться как проявление "недружественного отношения к украинским зрителям и к государству Украина в целом".

"В случае игнорирования требований украинского законодательства, руководствуясь частью второй статьи 24 Европейской конвенции о трансграничном телевидении, Национальный совет будет вынужден рассмотреть вопрос о прекращении ретрансляции программы World Fashion Channel на территории Украины", - добавили в ведомстве.

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали, соответственно, 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: "Октоберфест" в Мюнхене, День женщины в Грозном и День независимости в Мексике
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
Бойцы Национальной гвардии Украины у здания Ильичевского городского суда во время столкновения с активистами, недовольными вынесением оправдательного приговора активистам "антимайдана" по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
11
Суд поставил точку в деле о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
РВИО: ошибка на памятнике Калашникову будет устранена к понедельнику
2
В Донецкой области взорвался склад боеприпасов
3
Путин объявил о начале реструктуризации накопленных бюджетных кредитов регионов
4
Reuters: США считают, что испытание КНДР водородной бомбы станет радикальным шагом
5
Житель Архангельска попробовал месяц прожить на МРОТ
6
Греф: санаций крупных банков в России больше не будет
7
Ученые назвали эффективный способ снизить риск преждевременной смерти
Темы дня
Новости партнеров
Реклама