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Пентагон: ВС США и РФ продолжат проводить встречи для предотвращения инцидентов в Сирии

Международная панорама
22 сентября, 19:16 дата обновления: 22 сентября, 19:42 UTC+3

Командующий американскими ВВС на Ближнем Востоке и в Юго-Западной Азии Джеффри Харригиан отметил, что не ждет приглашения на базу ВКС РФ Хмеймим

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ВАШИНГТОН, 22 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России и США планируют продолжать проводить встречи своих старших офицеров для недопущения различных инцидентов и недопонимания в Сирии. Об этом сообщил командующий американскими ВВС на Ближнем Востоке и в Юго-Западной Азии генерал-лейтенант Джеффри Харригиан, отвечая в пятницу на вопросы корреспондента ТАСС на брифинге для иностранных журналистов.

"Переговоры продолжаются. <...> Будут обсуждения в развитие [уже состоявшейся на днях встречи]", - заявил американский военачальник. Он комментировал перспективы дальнейших контактов в свете прошедших на днях переговоров на Ближнем Востоке на уровне генералов между ВС России и коалиции во главе с США, ведущей операции в Ираке и Сирии. Факт проведения этих переговоров в четверг предал гласности полковник американских сухопутных войск Райан Диллон, являющийся официальным представителем штаба операции "Непоколебимая решимость", которую коалиция проводит против запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).

"Мы в ВВС на каждодневной основе продолжаем использовать линию [телефонной связи] с россиянами, применяемой в целях недопущения конфликтов [в Сирии]", - подчеркнул Харригиан. По его словам, Пентагон настроен на продолжение использование данного канала связи, чтобы гарантировать, что обе стороны "сконцентрированы на том, чтобы нанести поражение ИГ".

По мнению генерала, одна из основных функций консультаций ВС России и США по Сирии в том, чтобы "военные летчики обеих сторон не оказались в ситуации, которая ведет к потенциальному стратегическому просчету, которая затем изменит природу битвы" в Сирии. Харригиан пояснил, что на данном этапе он считает важнейшим делом недопущение инцидентов между российскими и американскими ВС "в середине долины Евфрата".

Харригиан, выступавший в пресс-центре Госдепартамента США в Нью-Йорке и отвечавший по телемосту в том числе на вопросы журналистов в Вашингтоне, также отметил, что не ждет приглашения на базу ВКС России Хмеймим. Он оставил без ответа просьбу уточнить, нет ли у США намерения организовать приезд старших офицеров ВС России на военно-воздушную базу Аль-Удейд, расположенную у катарской столицы. Этот объект близ Дохи является крупнейшей базой ВВС США на Ближнем Востоке. С 2016 года данная база используется в ходе операции "Непоколебимая решимость".

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