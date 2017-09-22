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ЕС рассмотрит предложение Мэй о двухлетнем переходном периоде после Brexit

Международная панорама
22 сентября, 19:04 дата обновления: 22 сентября, 19:13 UTC+3

По словам переговорщика ЕС, эта инициатива может быть изучена "в свете стратегии Евросовета от 29 апреля 2017 года"

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БРЮССЕЛЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Евросоюз готов рассмотреть предложение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о двухлетнем переходном периоде после выхода страны из состава сообщества. Об этом заявил главный переговорщик ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье.

"Если Евросоюз пожелает, эта новая просьба могла бы быть принята во внимание ЕС и рассмотрена в свете стратегии Евросовета от 29 апреля 2017 года", - сказал он.

По словам Барнье, "чем быстрее мы достигнем соглашения о принципах согласованного выхода [Великобритании] в разных областях и об условиях возможного переходного периода, запрошенного Великобританией, тем быстрее мы будем готовы начать конструктивные переговоры о наших будущих отношениях". "ЕС разделает цель установления амбициозного партнерства на будущее. Тот факт, что правительство Соединенного Королевства признает, что выход из ЕС означает, что страна не сможет сохранить все преимущества членства с меньшими обязательствами, чем другие государства - члены ЕС, приветствуется", - отметил переговорщик ЕС.

Барнье отметил, что заявления Мэй относительно выхода страны из состава Евросоюза являются шагом вперед на переговорах, однако они должны быть воплощены "в точную переговорную позицию правительства Великобритании".

По его словам, премьер во время выступления во Флоренции выразила "конструктивный дух, который совпадает с духом Евросоюза в ходе этих уникальных переговоров". "Речь показывает готовность двигаться вперед, так как время поджимает. Нам надо достичь соглашения к осени 2018 года на условиях упорядоченного выхода Соединенного Королевства из Евросоюза. Великобритания станет третьей страной 30 марта 2019 года", - подчеркнул Барнье.

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