Американский генерал: США не воюют в Сирии с правительственными силами и РФ

ВАШИНГТОН, 22 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) США не считают своим противником в Сирии правительственные силы этой арабской страны и войска России. Об этом заявил в пятницу на брифинге для иностранных журналистов командующий американскими ВВС на Ближнем Востоке и в Юго-Западной Азии генерал-лейтенант Джеффри Харригиан.

"Мы не воюем с русскими, мы не воюем с сирийцами. Мы воюем с ИГ [террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ]", - сказал американский военачальник.

"И мы стремимся окружить их [боевиков данной группировки], уничтожить их в этом районе и обеспечить, чтобы все [борющиеся с ИГ силы] концентрировали внимание на этом", - добавил Харригиан. С его точки зрения, ключом к решению данной задачи будет функционирование отлаженных "механизмов", позволяющих ВС России и США фокусировать внимание на борьбе с терроризмом и предотвращать возможные инциденты в Сирии.