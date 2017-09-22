Мэр Стамбула объявил об уходе в отставку

АНКАРА, 22 сентября. /ТАСС/. Мэр Стамбула Кадир Топбаш объявил в пятницу, что уходит в отставку. Его заявление транслировал телеканал Haber Turk.

"Я не оставляю город с долгами. Хочу поблагодарить всех, кто работал со мной. Я со всеми нашими сотрудниками старался служить этому городу", - сказал он.

Газета Hürriyet связывает отставку мэра с земельным скандалом вокруг муниципальной администрации. Сам Топбаш заявил, что он не обижен из-за этого скандала и всегда приветствует критику, однако "не забудет неуважительного отношения к себе". "Мы старались не допускать ошибок. Но нужно различать ошибки и предательство. Предатели никогда не получат прощения", - отметил он.

Кроме того, в июне стамбульский суд выдал распоряжение об аресте зятя Топбаша Омера Фарку Кавурмаджи. Его и еще 80 человек из Конфедерации предпринимателей и промышленников Турции подозревали в финансировании организации ФЕТО ("Террористическая организация фетхуллахистов" - прим. ТАСС), которая стоит за попыткой госпереворота в Турции в июле 2016 года. Позднее адвокаты добились освобождения Кавурмаджи.

Как сообщает газета Cumhuriyet , новым мэром Стамбула станет президент турецкого футбольного клуба "Истанбул Башакшехир" Гексель Гюмюшдаг.

Топбаш, по профессии архитектор, занимал пост мэра крупнейшего турецкого города с марта 2004 года. Между тем, мэром Стамбула с 1994 по 1998 годы был президент Турции Тайип Эрдоган.