Мэр Стамбула объявил об уходе в отставку

Лавров не верит словам Тиллерсона о вмешательстве РФ в американские выборыПолитика 22 сентября, 20:30
Министры ОПЕК+ могут принять решение о продлении сделки не раньше январяЭкономика и бизнес 22 сентября, 20:19
Эксперты рассказали о преимуществах водородного топлива перед электродвигателямиСоциальная ответственность 22 сентября, 20:02
Футболист "Шахтера" Срна приостановил выступления за клуб из-за скандала с допингомСпорт 22 сентября, 19:58
Лавров: попытки мешать контртеррористической операции в Сирии не останутся без реакцииПолитика 22 сентября, 19:46
США обеспечат развертывание сил стратегического назначения в Южной КорееМеждународная панорама 22 сентября, 19:41
Допинговый случай футболиста "Шахтера" Срны не связан с матчами под эгидой УЕФАСпорт 22 сентября, 19:41
Ещенко: футболист "Спартака" Петкович полностью адаптировался в командеСпорт 22 сентября, 19:40
МИД Сирии: США используют подконтрольных им террористов, чтобы помешать урегулированиюМеждународная панорама 22 сентября, 19:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АНКАРА, 22 сентября. /ТАСС/. Мэр Стамбула Кадир Топбаш объявил в пятницу, что уходит в отставку. Его заявление транслировал телеканал Haber Turk.
"Я не оставляю город с долгами. Хочу поблагодарить всех, кто работал со мной. Я со всеми нашими сотрудниками старался служить этому городу", - сказал он.
Газета Hürriyet связывает отставку мэра с земельным скандалом вокруг муниципальной администрации. Сам Топбаш заявил, что он не обижен из-за этого скандала и всегда приветствует критику, однако "не забудет неуважительного отношения к себе". "Мы старались не допускать ошибок. Но нужно различать ошибки и предательство. Предатели никогда не получат прощения", - отметил он.
Кроме того, в июне стамбульский суд выдал распоряжение об аресте зятя Топбаша Омера Фарку Кавурмаджи. Его и еще 80 человек из Конфедерации предпринимателей и промышленников Турции подозревали в финансировании организации ФЕТО ("Террористическая организация фетхуллахистов" - прим. ТАСС), которая стоит за попыткой госпереворота в Турции в июле 2016 года. Позднее адвокаты добились освобождения Кавурмаджи.
Как сообщает газета Cumhuriyet , новым мэром Стамбула станет президент турецкого футбольного клуба "Истанбул Башакшехир" Гексель Гюмюшдаг.
Топбаш, по профессии архитектор, занимал пост мэра крупнейшего турецкого города с марта 2004 года. Между тем, мэром Стамбула с 1994 по 1998 годы был президент Турции Тайип Эрдоган.