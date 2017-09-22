Госдеп: США и Россия хорошо взаимодействуют в борьбе с ИГ в Сирии

ВАШИНГТОН, 22 сентября. /ТАСС/. США и Россия "очень хорошо взаимодействуют" в противостоянии в Сирии боевикам террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом заявил в пятницу спецпредставитель президента США по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с ИГ Бретт Макгурк, который работает в структуре Госдепартамента. Он провел специальный брифинг для журналистов на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Прямую трансляцию с брифинга организовал Госдепартамент.

"По Сирии мы с Россией очень хорошо взаимодействуем как на военном уровне, так и здесь, в Нью-Йорке, на уровне госсекретаря Рекса Тиллерсона и российского министра иностранных дел Сергея Лаврова", - сказал Макгурк.

"Наша цель сейчас - продолжать оказывать максимальное давление на ИГ в Сирии и Ираке и одержать победу как можно быстрее", - добавил он.

По словам Макгурка, США "хотят избежать каких-либо инцидентов в воздушном пространстве Сирии" с самолетами российских ВКС, в частности в районе Дейр-эз-Зора. "Установленные линии связи между военными двух стран тому способствуют", - подчеркнул спецпредставитель. "У нас [России и США] общая цель - мы хотим уничтожить ИГ", - указал он.

Как сообщил Макгурк, рассказывая об успехах, достигнутых в борьбе с ИГ коалицией во главе с США, "уже 4 млн иракцев и 2,5 млн сирийцев не находятся под контролем" боевиков.