Госдеп: США и Россия хорошо взаимодействуют в борьбе с ИГ в Сирии

Лавров не верит словам Тиллерсона о вмешательстве РФ в американские выборыПолитика 22 сентября, 20:30
Министры ОПЕК+ могут принять решение о продлении сделки не раньше январяЭкономика и бизнес 22 сентября, 20:19
Эксперты рассказали о преимуществах водородного топлива перед электродвигателямиСоциальная ответственность 22 сентября, 20:02
Футболист "Шахтера" Срна приостановил выступления за клуб из-за скандала с допингомСпорт 22 сентября, 19:58
Лавров: попытки мешать контртеррористической операции в Сирии не останутся без реакцииПолитика 22 сентября, 19:46
США обеспечат развертывание сил стратегического назначения в Южной КорееМеждународная панорама 22 сентября, 19:41
Допинговый случай футболиста "Шахтера" Срны не связан с матчами под эгидой УЕФАСпорт 22 сентября, 19:41
Ещенко: футболист "Спартака" Петкович полностью адаптировался в командеСпорт 22 сентября, 19:40
МИД Сирии: США используют подконтрольных им террористов, чтобы помешать урегулированиюМеждународная панорама 22 сентября, 19:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 22 сентября. /ТАСС/. США и Россия "очень хорошо взаимодействуют" в противостоянии в Сирии боевикам террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом заявил в пятницу спецпредставитель президента США по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с ИГ Бретт Макгурк, который работает в структуре Госдепартамента. Он провел специальный брифинг для журналистов на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Прямую трансляцию с брифинга организовал Госдепартамент.
"По Сирии мы с Россией очень хорошо взаимодействуем как на военном уровне, так и здесь, в Нью-Йорке, на уровне госсекретаря Рекса Тиллерсона и российского министра иностранных дел Сергея Лаврова", - сказал Макгурк.
"Наша цель сейчас - продолжать оказывать максимальное давление на ИГ в Сирии и Ираке и одержать победу как можно быстрее", - добавил он.
По словам Макгурка, США "хотят избежать каких-либо инцидентов в воздушном пространстве Сирии" с самолетами российских ВКС, в частности в районе Дейр-эз-Зора. "Установленные линии связи между военными двух стран тому способствуют", - подчеркнул спецпредставитель. "У нас [России и США] общая цель - мы хотим уничтожить ИГ", - указал он.
Как сообщил Макгурк, рассказывая об успехах, достигнутых в борьбе с ИГ коалицией во главе с США, "уже 4 млн иракцев и 2,5 млн сирийцев не находятся под контролем" боевиков.