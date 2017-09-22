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СМИ: экс-лидер ассоциации "Братья-мусульмане" скончался в больнице Каира

Международная панорама
22 сентября, 21:30 UTC+3 КАИР КАИР 22, сентября. /ТАСС

Махди Акеф был верховным наставником организации с 2004 по 2010 год

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КАИР, 22 сентября. /ТАСС/. Бывший верховный наставник исламистcкой ассоциации "Братья-мусульмане" (организация запрещена в РФ) в Египте Махди Акеф скончался в одной из больниц Каира.

Об этом в пятницу сообщила газета Al Ahram.

Представитель египетского Управления по наблюдению за тюрьмами подтвердил, что "Акеф скончался в каирской больнице Каср аль-Айни". Экс-лидер ассоциации был переведен в эту клинику из пенитенциарного учреждения по состоянию здоровья.

Акеф являлся верховным наставником (муршидом) египетских "Братьев-мусульман" с 2004 по 2010 год, когда его пост занял Мухаммед Бадиа, в настоящее время отбывающий наказание в каирской тюрьме.

Весной 2013 года в египетской столице прошли многотысячные демонстрации с требованиями отставки занимавшего тогда пост президента страны, одного из лидеров "Братьев-мусульман" Мухаммеда Мурси. Спустя несколько месяцев, 30 июня 2013 года, военные сместили Мурси с должности главы государства. Через некоторое время практически все руководство движения было арестовано, деятельность группировки в стране была запрещена, "Братья-мусульмане" внесены в список террористических организаций.

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