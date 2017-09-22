Госдеп: ядерное испытание КНДР в Тихом океане стало бы актом агрессии

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НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /ТАСС/. Испытание КНДР водородной бомбы в Тихом океане стало бы беспрецедентным актом агрессии.
Об этом заявила в пятницу на встрече с журналистами исполняющая обязанности помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Сьюзан Торнтон.
"Если бы Северная Корея осуществила такой взрыв, то это стало бы беспрецедентным актом агрессии в отношении всего международного сообщества, - заявила она. - Такой шаг потребовал бы решительного международного ответа". Дипломат воздержалась от прогнозов по вопросу о том, как могли бы отреагировать на это США, но при этом выразила уверенность, что со стороны мирового сообщества "последовал бы скоординированный международный ответ".
Ранее в пятницу глава МИД КНДР Ли Ён Хо заявил, что Пхеньян может рассмотреть возможность нового испытания водородной бомбы в ответ на агрессивную политику США. При этом, по его словам, речь идет о возможности провести взрыв в Тихом океане.
На вопрос журналистов о возможности каких-либо посреднических усилий с целью выработки договоренности с КНДР о прекращении ее ракетной и ядерной программы Торнтон заявила, что КНДР "не подает сигналов о готовности к переговорам". "Дело не в отсутствии дипломатических каналов и дело не в посредниках, - добавила она. - Мы должны заставить Северную Корею сесть за стол переговоров, однако не видно никаких признаков того, что она готова пойти на это".