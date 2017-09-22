Суд Львова признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении украинской границы

КИЕВ, 22 сентября. /ТАСС/ Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили признан виновным в незаконном пересечении украинской границы. Такое решение принял в пятницу Мостицкий районный суд Львовской области.

"Признать виновным и наложить штраф в размере 200 необлагаемых минимумов доходов граждан - 3400 гривен ($130) по административному делу о незаконном пересечении украинской границы", - сказал судья. Также Саакашвили должен заплатить 320 гривен судебного сбора.

Саакашвили не явился на заседание суда. На своей странице в Facebook он сообщил, что решил не отменять свои встречи с людьми в Черкассах. "Именно этого и хочет власть - измотать нас судебными делами, чтобы у нас не было возможности общаться с народом", - написал Саакашвили.

10 сентября Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска "Шегини". Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также депутатов и общественных деятелей, сопровождавших его, и буквально "внесли" их на территорию Украины.

Пограничники вручили Саакашвили протокол о совершении административного правонарушения по ст. 204-1 ч.2 КУоАП (незаконное пересечение госграницы). За совершение такого правонарушения предусмотрено наложение штрафа в размере до 8,5 тысячи гривен. 16 сентября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что из-за инцидента на границе Саакашвили не будут арестовывать и выдворять из страны.