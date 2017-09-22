ООН представила план урегулирования кризиса в Ливии

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. ООН представила поэтапный план урегулирования кризиса в Ливии, предусматривающий пересмотр политического соглашения, которое служит основной для усилий по примирению враждующих сторон. Инициатива была изложена новым специальный представителем генерального секретаря всемирной организации Гасаном Саламе, сообщили в пятницу в пресс-службе ООН.

"Саламе представил план инклюзивного и поэтапного политического процесса, в котором каждый шаг является логическим продолжением следующего, - говорится в коммюнике. - Первый шаг политического процесса предусматривает внесение согласованных поправок в ливийское политическое соглашение". Изменения коснутся положений, которые вызывают вопросы у сторон конфликта и "мешали выполнению договоренностей", пояснили в пресс-службе.

Как заявил Саламе, выступая в четверг на заседании с участием более 50 стран, включая Россию, соглашение, подписанное в марокканском городе Схират в 2015 году, остается единственной основой для урегулирования ливийского кризиса. Как сообщил эмиссар, среди ливийцев есть "широкий консенсус" по вопросу о необходимости внесения "ограниченного набора поправок" в документ. Для их согласования предполагается провести встречу с участием Палаты представителей, имеющей оговорки к соглашению, и Высшим государственным советом, созданным в соответствии со схиратским соглашением в качестве консультативного органа.

Следующий этап плана предусматривает созыв общеливийской конференции под эгидой генсека ООН, в которой примут участие основные политические силы и организации гражданского общества. После нее начнется работа над новой конституцией Ливии и подготовка к парламентским и президентским выборам. Спецпосланник полагает, что этот процесс должен занять не более года. Гасан Саламе выразил готовность содействовать организации диалога с вооруженными группами с целью их возможного привлечения к политическому процессу, а также воссоединению армии страны.

Выступая на заседании, глава поддерживаемого ООН правительства национального согласия Фаиз Сарадж поддержал предложения эмиссара, призвав начать политический процесс, который "приведет к выборам и принятию конституции путем проведения референдума", сообщили в пресс-службе ООН.

После переворота, свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия погрузилась в хаос. Поддержку повстанцам оказало международное сообщество, начав под эгидой НАТО по инициативе Франции бомбардировки правительственных сил. В стране установилось фактическое двоевластие: там действует поддерживаемое международным сообществом Правительство национального согласия во главе с Фаизом Сараджем и "восточный кабмин" Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, лояльный Палате представителей в Тобруке, которую в свою очередь поддерживает командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар, считающийся политическим оппонентом Сараджа.