Макрон приветствовал предложения Мэй о переходном периоде

ПАРИЖ, 22 сентября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон положительно оценил предложение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о двухлетнем переходном периоде после выхода страны из состава Европейского союза. Об этом сообщил в пятницу Елисейский дворец.

"Я не могу не отметить определенное продвижение вперед и те сигналы, которые исходят от британского премьера и указывают на ее волю" урегулировать вопрос о выходе страны из ЕС, заявил Макрон. При этом он добавил, что "прежде чем будет достигнуто какое-либо продвижение по данному направлению, необходимо прояснить вопросы, касающиеся [статуса] граждан стран ЕС, финансовых условий, на которых Великобритания покинет ЕС, а также вопрос, касающийся Ирландии". "В том случае, если по данным трем пунктам не будет внесено ясности, мы не сможем продвигаться вперед", - отметил французский лидер.

В то же время он констатировал, что "по двум из этих пунктов было начато определенное продвижение, и оценку этому предстоит дать [главному переговорщику ЕС на переговорах по Brexit] Мишелю Барнье. "Не хочу лишать его этой эксклюзивной возможности", - добавил Макрон.

В ЕС конструктивно отреагировали за заявления Мэй. "Заявления премьер-министра Мэй являются шагом вперед, но они должны теперь воплотиться в точную переговорную позицию правительства Великобритании", - сказал Барнье.

Он заявил, что Евросоюз готов рассмотреть предложение о двухлетнем переходном периоде после выхода страны из состава сообщества. "ЕС разделяет цель установления амбициозного партнерства на будущее. Тот факт, что правительство Соединенного Королевства признает, что выход из ЕС означает, что страна не сможет сохранить все преимущества членства с меньшими обязательствами, чем другие государства - члены ЕС, приветствуется", - отметил переговорщик ЕС.

На родине предложение, содержащиеся в речи премьера, в целом встретили со сдержанным оптимизмом.