Предвыборная борьба в Германии достигла пика

Менее двух дней остается до выборов в Бундестаг, и общая картина в целом ясна - консервативный блок действующего канцлера Ангелы Меркель идет на первом месте с уверенным отрывом, социал-демократы Мартина Шульца занимают вторую строчку в рейтинге популярности, на третьем месте укрепляются правые популисты из "Альтернативы для Германии".

Предпоследний день предвыборной борьбы

Избирательная кампания еще не завершилась, но можно сказать, что в пятницу она достигла своего пика. Канцлер выступала в Баварии - политической вотчине своих партнеров из Христианско-социального союза. Шульц же попытался в очередной раз убедить берлинскую публику, которая и без того традиционно благоволит социал-демократам - на региональных выборах в столице СДПГ набирает больше остальных политических сил с 2001 года.

Наблюдатели сходятся во мнении, что Шульц провел скучную избирательную кампанию. Одна из самых заметных его фраз за последний месяц - неуклюже сформированное предложение "Меня заботят те, кто ездит на "гольфе", а не те, кто играют в гольф". Отбившись от шквала критики со стороны и тех, и тех, он больше такое сравнение не делал.

Кроме того Шульц проиграл Меркель очные теледебаты и после этого потребовал от нее их повторить. Канцлер же, будучи в политике не первый год, понимала, что единственный правильный с точки зрения тактики шаг - отказаться. Что она и сделала, объяснив это тем, что в Германии выборы не прямые, а партийные, и, дескать, забивать сверх меры телеэфир дебатами двух человек, по меньшей мере, неуважительно к другим политическим силам.

Шульц подходит к завершению предвыборной кампании не в самом выгодном положении. СДПГ отстает от блока Меркель на 13-14%, и партии не остается ничего другого, кроме как делать ставку на тех избирателей, которые еще не определились с выбором. Шульц, выступая на берлинской площади Жандарменмаркт, не сказал ничего нового. Но главное было для него другое - этот митинг был одним из немногих, которые транслировали крупные телеканалы на всю страну, и социал-демократ выступил уверенно, под шквал аплодисментов повторив, зачастую дословно, свои ключевые фразы.

Берлин и Мюнхен на контрасте

Столь убедительное выступление действительно отвечает негласной цели СДПГ и может в последние дни переманить на сторону Шульца не определившийся электорат. Красивая телевизионная картинка "красным" сейчас очень кстати.

Меркель выступала спустя час. За два дня до выборов она приехала в гости в Мюнхен к премьеру Баварии Хорсту Зеехоферу, который возглавляет Христианско-социальный союз - тот самый, который входит в единый блок с Христианско-демократическим союзом Меркель. Несмотря на это вряд ли канцлеру удалось добиться такой же образцовой "картинки", какая была у Шульца на залитой солнцем Жандарменмаркт.

Именно Зеехофер, будучи фактическим самым близким партнером канцлера в немецкой политике, на протяжении всего миграционного кризиса при любом удобном случае критиковал решение открыть границы для беженцев, чем провоцировал падение рейтингов консерваторов. Но перед началом избирательной кампании ХДС и ХСС решили перестать выяснять отношения и сконцентрировались на предвыборной борьбе, тем более что ситуация с мигрантами стабилизировалась.

План Меркель под конец кампании приехать к своему соратнику, с которым они так предусмотрительно помирились, был призван в очередной раз зафиксировать единодушие внутри консервативного блока. Однако выступать главе правительства пришлось на фоне доносившегося с задних рядов свиста и неодобрительных выкриков. Такое уже случалось раньше, но в других федеральных землях, где распространены правые настроения. Было заметно, что в Мюнхене канцлеру приходилось сильно напрягать голосовые связки, чтобы заглушить свист. Для тех, кто смотрел одну трансляцию за другой - из Берлина и из Мюнхена - контраст был очевиден.

На субботу у Меркель и Шульца запланировано еще по одному предвыборному мероприятию. Канцлер будет выступать в своем избирательном округе в Грайфсвальде на севере страны, социал-демократ - в Ахене на западе. После этого предвыборная гонка формально завершится, и общественность будет ждать начала выборов в воскресенье.

Корреспондент ТАСС Антон Долгунов

Берлин, 22 сентября.