Канада ввела санкции в отношении 40 чиновников и бизнесменов Венесуэлы

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ОТТАВА, 22 сентября. /ТАСС/. Правительство Канады ввело санкции в отношении 40 чиновников и бизнесменов Венесуэлы, в том числе президента Николаса Мадуро. Об этом в пятницу говорится в заявлении главы канадского МИД Христи Фриланд.
"Введение санкций против режима Мадуро подчеркивает нашу приверженность защите демократии и прав человека. Канада солидарна с народом Венесуэлы, поскольку он борется за восстановление демократии в своей стране", - пояснила министр.
В заявлении отмечается, что все активы венесуэльских граждан, включенных в канадский санкционный список, будут заморожены. Им будет запрещен въезд, а также ведение дел в этой стране и с ее гражданами.
В МИД пояснили, что в их списке оказались "лица, которые сыграли ключевую роль в подрыве безопасности, стабильности и целостности демократических институтов".