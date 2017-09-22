Канада ввела санкции в отношении 40 чиновников и бизнесменов Венесуэлы

ОТТАВА, 22 сентября. /ТАСС/. Правительство Канады ввело санкции в отношении 40 чиновников и бизнесменов Венесуэлы, в том числе президента Николаса Мадуро. Об этом в пятницу говорится в заявлении главы канадского МИД Христи Фриланд.

"Введение санкций против режима Мадуро подчеркивает нашу приверженность защите демократии и прав человека. Канада солидарна с народом Венесуэлы, поскольку он борется за восстановление демократии в своей стране", - пояснила министр.

В заявлении отмечается, что все активы венесуэльских граждан, включенных в канадский санкционный список, будут заморожены. Им будет запрещен въезд, а также ведение дел в этой стране и с ее гражданами.

В МИД пояснили, что в их списке оказались "лица, которые сыграли ключевую роль в подрыве безопасности, стабильности и целостности демократических институтов".