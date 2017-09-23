Госдеп будет следить за расследованием убийства сирийской журналистки

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ВАШИНГТОН, 23 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты огорчены гибелью журналистки Халы Баракят, которая была сотрудницей связанного с сирийской оппозицией телеканала Orient News, и ее матери Арубы. Как отмечается в распространенном в пятницу заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, Вашингтон намерен внимательно следить за ходом расследования убийств двух женщин.
"Соединенные Штаты глубоко огорчены смертью Арубы и Халы Баракят. Хала работала журналисткой в Orient News, и мы помним самоотверженную работу ее матери Арубы - сирийской активистки", - отмечается в заявлении. "США осуждают исполнителей этих убийств и будут внимательно следить за расследованием", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.
Как сообщил ранее Orient News, Хала и Аруба Баракят были найдены мертвыми в Стамбуле в четверг. Сообщается, что Хала имеет гражданство США, а ее мать была одной из наиболее известных членов оппозиции в Сирии. Медиагруппа Orient News принадлежит сирийскому бизнесмену и оппозиционеру Гассану Абуду, штаб-квартира находится в Дубае.