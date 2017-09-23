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Анкара требует отменить референдум о независимости Иракского Курдистана

Международная панорама
23 сентября, 0:37 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 23, сентября. /ТАСС

В пятницу Совет национальной безопасности Турции назвал референдум незаконным и неприемлемым

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АНКАРА, 23 сентября. /ТАСС/. Турция требует от Эрбиля отмены проведения референдума о независимости Иракского Курдистана, который намечен на 25 сентября. Об этом заявил в субботу спикер правительства вице-премьер Турции Бекир Боздаг по итогам совещания кабинета министров, чье выступление транслировал телеканал A Haber.

"Мы в последний раз призываем Иракский Курдистан отказаться от проведения референдума, - сказал он. - Мы также выступаем против переноса плебисцита. Референдум должен быть полностью отменен раз и навсегда".

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В пятницу Совет национальной безопасности Турции назвал референдум незаконным и неприемлемым. При этом было сказано, что Турция будет защищать международное право на основе двусторонних и международных соглашений. Боздаг также подчеркнул, что "Анкара не хочет вводить какие-либо санкции, но сделает это при необходимости".

Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района в составе Ирака, юридический статус которого закреплен в иракской конституции 2005 года. Он является областью расселения курдов на севере и северо- востоке страны.

Багдад также выступает против проведения намеченного на 25 сентября референдума, считая решение курдских властей незаконным и противоречащим основному закону Ирака. Центральные власти полагают, что курды и так пользуются определенной политической и экономической независимостью и имеют свои военизированные формирования "пешмерга", которые не выступают под иракским флагом.

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