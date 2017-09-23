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Порошенко: размещение миссии ООН в Донбассе - кратчайший путь установления мира

Международная панорама
23 сентября, 0:55 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 23, сентября. /ТАСС

Президент Украины подчеркнул, что эта инициатива не должна быть исключительно украинской

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КИЕВ, 23 сентября. /ТАСС/. Размещение миссии ООН в Донбассе является самым коротким путем решения конфликта в регионе. Такое мнение выразил в субботу президент Украины Петр Порошенко.

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"Миротворцы - самый короткий путь для установления мира на Украине", - сказал глава украинского государства на брифинге по итогам переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Порошенко также подчеркнул, что инициатива отправки "голубых касок" в Донбасс не должна быть исключительно украинской. "Это должна быть позиция всех государств, солидарных с Украиной", - добавил он.

5 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с предложением о размещении миссии ООН на линии соприкосновения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников СММ ОБСЕ. Он отметил, что это произойдет только при согласии провозглашенных Луганской и Донецкой народных республик и после отвода сторонами конфликта вооружений, как это предусмотрено Минскими соглашениями. Позже президент уточнил, что размещение миссии возможно и не только на линии соприкосновения. Киев же настаивает, чтобы силы ООН были размещены прежде всего на границе Украины с Россией.

Порошенко, выступая в среду на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что Киев не пойдет на условия Москвы относительно размещения охранной миссии ООН в Донбассе. Он также высказался против включения в состав миссии представителей России.

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Персоны
Трюдо, Джастин Порошенко, Петр Алексеевич Путин, Владимир Владимирович
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