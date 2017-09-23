Канада изучает вопрос поставок Украине летального вооружения

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ОТТАВА, 23 сентября. /ТАСС/. Правительство Канады рассматривает вопрос поставок Украине летального вооружения. Об этом в пятницу сообщил канадский премьер-министр Джастин Трюдо на пресс-конференции в Торонто после встречи с украинским президентом Петром Порошенко.
"Мы продолжаем рассматривать вопрос [внесения Украины] в список стран, в которые допускается экспорт канадского автоматического оружия. Должны быть соблюдены определенные условия [для включения в него], но мы работаем над этим", - сказал он.
Трюдо также отметил, что "Канада продолжит помогать Украине защищать свой суверенитет". В связи с этим он напомнил, что в прошлом году его страна увеличила число своих сотрудников в составе миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая следит за выполнением минских соглашений, а также расширила полицейскую миссию, призванную с помощью канадских специалистов реформировать украинскую полицию.
Кроме того, глава правительства проинформировал, что Оттава продлила миссию своих военных инструкторов на Украине до марта 2019 года. С 2015 года в рамках операции канадских ВС Unifier там постоянно находятся около 200 специалистов. Они занимаются обучением солдат и офицеров украинской армии на Яворовском полигоне в Львовской области.